YouTuber孫女跨刀音樂圈 帶音樂人採集台灣聲響

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）音樂實境行腳節目「WINDIE 收OUT！」找來YouTuber孫女跨刀主持，與大象體操等6組音樂人走出工作室，前往台灣特色場域採集當地聲響，並打造全新單曲與MV，切磋製作真實力。

WINDIE Music今天發布新聞稿分享，「WINDIE 收OUT！」節目集結大象體操、SoulFa靈魂沙發、神棍樂團、青虫aoi、The Tic Tac和桃子A1J共6組音樂來賓，主持人則由被稱為「街訪教母」的YouTuber孫女擔綱，孫女也笑說，沒想到閒晃街訪也能成為專長，讓自己接到打工機會。

節目將帶著觀眾跟隨音樂人腳步，走訪漁市場、廟宇、遊藝場、汽車旅館、海岸、山林，這些場景對台灣人來說再熟悉不過，但鮮少有人仔細聆聽這些日常的聲音，更別說特地前往採集「聲景」。參與音樂人們這回藉由參與節目，對這些場域有更多認識，且有機會跟在地人互動，個個都表示是「很新鮮」的體驗。

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節目不僅讓觀眾隨著藝人經歷從「採集聲響」到「混音」創作的過程，更真實呈現團員間私下的互動情景。前往汽車旅館的神棍樂團，為強化新歌氛圍，效果是做足做滿，讓拍攝現場頻頻走在黃標邊緣；The Tic Tac則在遊藝場中重拾童年，甚至比較起彼此獲得的彩券數量，現場眾人歡笑不斷。

「WINDIE 收OUT！」全系列共12集，包含6集實境節目，及6支於聲響採集原地拍攝的MV；隨著MV釋出，6首單曲將同步於數位串流平台全球發行。節目將於20日起，每週三晚上8時在LINE MUSIC及公視+獨家首播，隔週三於WINDIE Music YouTube播出。（編輯：陳仁華）1110414