hito流行音樂獎頒獎如期舉辦 羅志祥任開場嘉賓
2022/4/25 15:28（4/25 16:06 更新）
因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的hito流行音樂獎頒獎典禮，將於5月28日重返台北小巨蛋，25日宣布開場表演嘉賓為歌手羅志祥。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月25日
（中央社記者葉冠吟台北25日電）COVID-19本土疫情持續升溫，歌手徐若瑄、周興哲5月台北小巨蛋演唱會相繼喊停，睽違2年再辦的hito流行音樂獎頒獎典禮仍決定如期舉辦，今天更宣布羅志祥將擔任開場嘉賓。
因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦兩年的hito流行音樂獎頒獎典禮，先前宣布將於5月28日重返台北小巨蛋，不過在其之前的兩場活動，5月7日「輝葉追夢大使徐若瑄VIVILAND巡迴演唱會」、5月13日到15日的「周興哲Odyssey～旅程－台北小巨蛋演唱會」都已確定取消。
hito流行音樂獎頒獎典禮主辦單位Hit Fm聯播網發布新聞稿表示，「正向看待疫情，面對流感化的挑戰，務必做好相應準備」，目前距離典禮舉辦尚有一個多月，期待疫情往好的方向發展，目前規劃典禮照常舉行，也會同時配合中央流行疫情指揮中心的要求，落實做好自我防護，也做好即時因應措施的準備。
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Hit Fm也揭曉開場表演嘉賓為羅志祥。久未擔任典禮表演嘉賓，羅志祥透過主辦單位表示，心情既期待也緊張，要讓歌迷尖叫聲掀翻台北小巨蛋。他透露：「舞台絕對很special，讓opening炸到最高點，請大家拭目以待。」
包含羅志祥在內，目前典禮已公布將有10組歌手表演，包含Bii畢書盡、Julia吳卓源、「九澤CP」陳零九與邱鋒澤、艾怡良、李玖哲、徐佳瑩、蔡健雅、盧廣仲、魏如萱，Hit Fm也預告將有更多精彩卡司。（編輯：管中維）1110425
hito流行音樂獎頒獎典禮5月28日將重返台北小巨蛋，目前典禮已公布將有10組歌手表演，其中包含「九澤CP」陳零九（左）與邱鋒澤（右）。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月25日
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