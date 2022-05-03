300人掛號搶看「女外科」 陳其邁站台挺醫護

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醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」原著作者、醫師劉宗瑀（右）2日在戲劇高雄首映會表示，希望可以藉由這齣劇，讓醫護人員得到合理的尊重與待遇。圖左起為演員蘇瀅和蔡淑臻。（公共電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」週六即將開播，昨晚劇組前往原著作者醫師劉宗瑀居住的高雄，邀近300名醫護搶先看前2集，高雄市長陳其邁也現身，為第一線辛苦醫護加油打氣。

劇組發布新聞稿分享，在COVID-19疫情未歇之際，「村裡來了個暴走女外科」將醫療劇以喜劇呈現給大家歡笑，也想療癒長期辛苦堅守崗位的防疫英雄。首映邀請函更別出心裁設計成「掛號單」，盼醫護人員們都能從劇中找到力量、拾回初心，暫離高壓工作緩和心情。

高雄首映會中，陳其邁特別感謝導演賴孟傑慧眼獨具，挑選「村裡來了個暴走女外科」翻拍成電視劇，在喜劇包裝之下，同時帶出許多醫療議題的討論。

本身和小劉醫師（劉宗瑀）同行的陳其邁坦言，因為看過醫院中許多悲歡離合，不太喜歡看醫療劇，但還是大推這部作品，他認為劇中融合很多人性關懷，鼓勵大家從劇中找回初心，並希望能夠透過這齣醫療喜劇，療癒這段時間以來辛苦堅守崗位的醫護人員的心。

小劉醫師（劉宗瑀）對「村裡來了個暴走女外科」即將開播，心情既緊張又期待：「希望可以藉由這齣劇，讓醫護人員得到合理的尊重與待遇，才能跟全民共抗疫情」。女主角蔡淑臻分享，在專業醫療技術上，小劉醫師真的幫了很多忙，不只找來上百名醫療顧問到拍攝現場把關，更在手術房收集空盒等耗材，只為求戲劇真實度能更提升。

飾演護理師的蘇瀅也期盼這齣劇除了讓大家看見醫護人員面臨的處境外，更多時候是在喚醒醫護人員的初心：「為什麼用喜劇呈現，因為這個環境就是這樣，我們必須想辦法活下去，觀眾不只看到這些小人物的甘苦，他們是用幽默的方式去生活、去看待這些事情。」

「村裡來了個暴走女外科」全劇共10集，自7日起每週六晚上9時於公視播出。（編輯：張芷瑄）1110503

高雄市長陳其邁（中）2日晚間現身醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」高雄首映會，為第一線辛苦醫護加油打氣。（公共電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月3日

演員蔡淑臻（左）在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」中展現專業醫療技術，感謝原著作者醫師劉宗瑀細心指導，讓戲劇真實度能更提升。（公共電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月3日