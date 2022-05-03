熊仔自揭身心低潮 靠運動及調整呼吸走出陰霾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北3日電）歌手熊仔今天舉辦新專輯PRO聽歌會，他透露曾因COVID-19疫情感到焦慮導致慮病症，雖非正式的疾病，但他仍吃藥控制，現在則靠著運動和調節呼吸調適身心狀況。

熊仔在新作品中探討理想與現實，他在新歌中談起這3年間身心狀況的低潮，也談到職業倦怠的原因及改善方法。他表示，專輯就像用攝影機對著自己，是日記般的存在，是最貼近熊信寬的一張專輯，希望大家聽完這張專輯不會只有苦的感覺，而是苦笑的感覺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

熊仔會後受訪表示，2020年世界開始因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）受到影響後，他看著疫情相關消息就容易恐慌，會感受到心跳加速甚至無法呼吸。他後來求助專業，靠著藥物及運動讓情緒逐漸穩定，「我覺得呼吸練習很棒，像是吸氣4秒，吐氣8秒，連續做20次，就可以幫助穩定」。

熊仔表示，若發現心情低潮也不要羞於求助，因為心理狀況其實反映出身體可能不健康，若醫生建議服藥，也不應該擅自停藥。他透露目前已經減少服用藥物，僅服用幫助睡眠的藥品。（編輯：唐聲揚）1110503