喜劇演員遭襲 克里斯洛克：那是威爾史密斯嗎[影]

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影片來源：TMZ

（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）美國喜劇演員戴夫夏普爾3日在台上遭到襲擊，引發喜劇圈憂心。巧合是，奧斯卡頒獎典禮上遭威爾史密斯掌摑的克里斯洛克也在現場，他上台說：「剛剛那是威爾史密斯嗎？」

戴夫夏普爾（Dave Chappelle）3日晚間在好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）登台演出單口喜劇。娛樂網站TMZ報導指出，他單獨在台上講笑話的時候，一名23歲男子衝上舞台，奔跑撲向他。這名男子後來遭到保全人員制服，當場圍起來毆打。

意外發生之後，戴夫夏普爾沒有受傷，繼續演出笑話戲碼。衝上舞台的男子李伊（Isaiah Lee）遭到警察逮捕，身上起出一把槍管上有刀片的仿製手槍。媒體引用網友影片，李伊躺在擔架上送醫，看似被保全打到肩膀脫臼。

稍早演出的另一名喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）在事件發生之後，上台向戴夫夏普爾致意，拿麥克風講了一句：「剛剛那是威爾史密斯嗎？」得到觀眾笑聲回應。

克里斯洛克3月28日在奧斯卡頒獎典禮上擔任串場人，講笑話嘲諷威爾史密斯（Will Smith）的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）光頭造型，引發威爾史密斯憤而上台打人、飆罵髒話的意外事件。

在威爾史密斯震驚全世界的一巴掌之後，3日又發生喜劇演員在講笑話的時候遭到襲擊，美國喜劇圈不少演員透過社群媒體表達擔憂，直言「上台演出越來越危險了」。

喜劇演員華勒斯（George Wallace）在推特（Twitter）上貼出一張照片諷刺。他把自己的臉合成在教宗的臉上，文字寫說，自己以後上台要像教宗出巡一樣，搭乘一台具有防彈玻璃保護的坐車，以確保自己的安全。

喜劇演員楊恩（Tim Young）推文語帶反諷說，戴夫夏普爾3日在舞台上被人攻擊，這都要歸功威爾史密斯樹立了一個榜樣。

洛杉磯警方正在調查李伊上台攻擊戴夫夏普爾的動機，仍不清楚他如何帶著武器通過好萊塢露天劇場的安檢。戴夫夏普爾曾經在演出時開跨性別人士玩笑，去年引發LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）團體串連抗議。（編輯：林憬屏）1110505