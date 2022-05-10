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戴佩妮為紀錄片獻聲 見證清邁居民齊力守護文化

2022/5/10 10:36（5/10 11:36 更新）
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泰國水燈節慶典時，清邁社區聯盟發起「點盞燈」活動，以點燃陶土盞燈照亮古城牆，取代觀光客熱衷的放天燈和水燈，減少對清邁環境的污染與傷害。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月10日
泰國水燈節慶典時，清邁社區聯盟發起「點盞燈」活動，以點燃陶土盞燈照亮古城牆，取代觀光客熱衷的放天燈和水燈，減少對清邁環境的污染與傷害。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月10日
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（中央社記者葉冠吟台北10日電）紀錄片「南國啟示錄」播出後好評不斷，製作團隊也公開幕後配音者，就是馬來西亞籍的歌手戴佩妮；而繼馬來西亞檳城後，團隊繼續前往泰國清邁，記錄居民如何在生活中實踐蘭納文化。

「南國啟示錄」講述擁有世界文化遺產的東南亞城市，關於全民推動與保存傳統文化的故事，導演劉嵩透過鏡頭讓當地人親自說出自己家鄉的故事，因此邀請馬來西亞籍創作歌手戴佩妮擔任配音員。首次以旁白角色演出的戴佩妮，藉由聲音表達對家鄉的思念，她表示，初次配音表現「希望能及格」。

公視透過新聞稿分享，今晚10時將於公視播出的第2集，團隊前往13世紀蘭納王國首都泰國清邁。蘭納的意思是「百萬畝的稻田」，象徵富足昌盛之意，其精神展現在清邁的建築、宗教、藝術、工藝、語言、飲食等文化中。

清邁是傳承蘭納文化的重要城市，由民間力量成立的蘭納智慧學校，校舍就是蘭納式建築，也傳授蘭納語課程、傳統民間樂器、舞蹈、手工藝品、繪畫、草藥等。

談及蘭納智慧學校的創辦初衷，創辦人Chatchawan Thongdeelert透露：「文化來自大自然，我們必須尊重大自然，並讓新世代了解文化的根源，傳承蘭納智慧，實現永續發展。」他希望藉由教育的方式，讓新世代認識並理解超過700年的蘭納智慧，將傳統文化扎根於現在與未來的生活。

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影片中，團隊也抵達清邁素帖山上，擁有超過650年歷史的帕喇寺。寺廟住持用靜謐而素樸莊嚴的方式守護山林，讓前來禮佛的信眾與遊客都能感受帕喇寺最重要的價值，將先人的傳統文化完整地傳承給下一代。

保存和傳承傳統文化是清邁人的共同使命，他們將古典文化與傳統習俗融入生活，從飲食、工藝、寺廟雕飾到宗教儀式都能看見，並期盼在蘭納文化的基礎下，創造一個兼具生活藝術、傳統美學、慢活步調與溫和態度的「幸福城市」。（編輯：張芷瑄）1110510

在泰國清邁由民間力量成立的蘭納智慧學校，傳授蘭納語課程、傳統民間樂器、舞蹈、手工藝品、繪畫、草藥等，盼讓新世代認識並理解超過700年的蘭納智慧。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月10日
在泰國清邁由民間力量成立的蘭納智慧學校，傳授蘭納語課程、傳統民間樂器、舞蹈、手工藝品、繪畫、草藥等，盼讓新世代認識並理解超過700年的蘭納智慧。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月10日
水燈節過後，位於泰國清邁湄卡運河沿岸的社區志工團隊，自主發動清理運河的工作，整頓垃圾與污水問題。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月10日
水燈節過後，位於泰國清邁湄卡運河沿岸的社區志工團隊，自主發動清理運河的工作，整頓垃圾與污水問題。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月10日
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