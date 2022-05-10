莫允雯「格瑞特真相」耍帥不成 慘遭道具槍狠K

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）電影「美國女孩」製片馬君慈執導的犯罪懸疑國片「格瑞特真相」結合資安危機、元宇宙犯罪等時事議題，找來莫允雯飾演調查局調查官吃盡苦頭，還被道具槍狠K到瘀青。

「格瑞特真相」今天舉辦線上記者會，導演馬君慈和演員莫允雯、李至正、江宜蓉、夏騰宏、余晉一同出席。人在新加坡拍戲的莫允雯笑說，電影拍攝前本來期待有機會拿槍，上演帥氣動作戲，沒想到不僅沒她的分，還接連被槍甩臉。

莫允雯回憶，有場被鄭有傑拿槍甩臉的戲，對方本來不敢用力，自己卻堅持要來真的，「結果真的挺用力的，第一次感受到道具槍撞擊這麼真實，臉瞬間瘀青起來」。馬君慈也心疼表示，到殺青酒時，莫允雯臉上還有瘀青痕跡。

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還有一場戲是被江宜蓉拿槍抵臉、手臂架在脖子上的橋段，莫允雯記得當時兩人情緒都相當高漲，坦言有快窒息的感覺。江宜蓉今天也心疼回應，「拍完後看到她（莫允雯）在旁邊咳嗽，覺得很抱歉」。

「格瑞特真相」講述由莫允雯飾演的調查局調查官彭昕，無端被捲入高科技機密遭竊風波後，不顧一切奮力追查真相，過程卻一波三折，令人匪夷所思的事件更接二連三發生。全片將於13日在台上映。（編輯：張雅淨）1110510