噗嚨共3人組回歸 「做工的人」升級版花絮曝光

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（中央社記者王心妤台北12日電）電視劇「做工的人」原班人馬回歸演出電影版，「嚕嚨共」3人組李銘順、薛仕凌、游安順也再聚頭。李銘順為了拍攝待在台灣半年，想念太太范文芳和兒子時，只能靠視訊解相思苦。

「做工的人」除了「噗嚨共」3人組全回歸，導演鄭芬芬也領演員柯叔元、苗可麗、曾珮瑜、方宥心演出，拍攝1個半月後殺青。劇組今天搶先釋出拍攝花絮，能看見更大規模的工地現場與演員逗趣互動。

李銘順表示，因電影規模擴大，不只拍攝難度增加，壓力也變更大。因為連續在台灣拍攝兩檔戲，半年沒看到家人，李銘順表示，雖然有點難過及不捨，但身為演員還是要想辦法緩解，常和柯叔元、游安順相約打高爾夫球排解寂寞。

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對於電影版故事重現「噗嚨共」3人組剛認識的時候，李銘順不諱言是個挑戰，常會被導演提醒「你們那時候沒有很熟喔！」游安順也說，這次「噗嚨共」3人組互動相對含蓄，靠大家默契拿捏熟度。

柯叔元表示，所有人在這次拍攝仍保持熱情與積極付出，大家默契也越來越好，「這種向心力很難得也很不容易，我覺得這就是『做工的人』會成功的大原因」。金鐘視后苗可麗則說大家已經親到像家人，「我很幸運可以拍到一部好戲，希望能傳遞給這個世界多一點溫暖跟愛」。「做工的人」電影版預計於2023年上檔。1110512