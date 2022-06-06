「女外科」74萬觀眾迎結局 宣布籌備第2季

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演員蔡淑臻（右）主演的醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」4日播出大結局，從姊弟戀發展、陽光醫院命運到家明醫師真面目都給予完整交代，讓觀眾直呼收得好。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）演員蔡淑臻主演的醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」上週迎接結局，從姐弟戀發展、陽光醫院命運到家明醫師真面目都給予完整交代，讓觀眾直呼收得好，官方也宣布第2季籌備中。

細膩刻劃台灣醫療現況、點出醫療議題的「村裡來了個暴走女外科」4日播出最終兩集，大結局平均收視衝上1.68、2.07，超過74萬名觀眾共同收看。主演群與導演賴孟傑、原著作者「小劉醫師」劉宗瑀昨晚齊聚線上，感謝觀眾一路支持。

劉宗瑀除了大讚全劇超乎原先期待，更哽咽表示，感謝因為這齣劇讓大眾關注到醫療現狀。女主角蔡淑臻也特別感謝小劉醫師：「一切的緣起都是因為妳，沒有妳的故事就什麼都沒了，這過程對我來說意義很重大，也很美好。」

關於第2季的可能性，官方正式宣布籌備中，賴孟傑特別感謝大家對這部戲的喜愛：「這是一部很吃頻率的戲，謝謝大家對胡鬧的地方很包容，第2季我們會努力往下去做。」

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先前神秘不露臉、僅以聲音出演的「家明醫師」，也在最後一集公開真面目，果真是由網友猜測的網紅YouTuber波特王飾演。波特王透過劇組分享，他原本以為前面都不露臉，應該不會有人認出自己，沒想到開播第一天就有人猜到，甚至跑來私訊。

隨著完結篇播出，波特王也鬆了一口氣，笑說：「終於可以說了，是我沒錯，網友們也真的是太強了吧！」他也特別感謝導演邀約：「不露臉的設定我當時看腳本就覺得很有趣，導演留彩蛋跟觀眾互動的小巧思很棒。」（編輯：張雅淨）1110606

醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」口碑好評，劇組官方宣布第2季籌備中。圖為劇中「南南灣村」村民大合照。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月6日