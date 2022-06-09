黎巴嫩導演拍不能談的歷史 看烏俄戰爭盼世界和平

（中央社記者王心妤台北9日電）電影「黎巴嫩的天空」改編自導演奧亞力穆恩奈斯童年戰爭經歷，他認為時代在變，但戰爭總是不斷發生，看見現在的烏克蘭如當時的黎巴嫩，盼世界能夠和平，因為戰爭不是解答。

奧亞力穆恩奈斯（Oualid Mouaness）曾參與歌手麥可傑克森（Michael Jackson）、女神卡卡（Lady Gaga）、蕾哈娜（Rihanna）、凱蒂佩芮（Katy Perry）MV製作，「黎巴嫩的天空」則是改編自他兒時經歷戰火的真實故事，也是他的首部長片。

穆恩奈斯接受中央社記者越洋專訪表示，這部電影花了8年籌備，雖然清楚知道自己想表達什麼，但最困難的部分是尋找資金，因為故事背景訂於1982年的黎巴嫩戰爭。中東人們對於這段歷史是有爭議的，雖然他想拍攝的是人文電影而非政治電影，但投資方並不一定能夠理解，雖然花了一點時間，幸好最後仍找到願意支持的人。

穆恩奈斯回憶，拍攝過程有來自黎巴嫩各地的能量，這對劇組人員來說像是宣洩情緒也是療癒，尤其是準備場景時，因為太過真實，團隊都產生很大的情緒波動。整個團隊都意識到這個故事是從未被談論過的，因為在黎巴嫩，沒有關於這段歷史的描述，父母也不會和孩子討論這件事。

穆恩奈斯認為，「黎巴嫩的天空」應該是一部非常普及的電影，它跟每一場戰爭、每一個家庭或是每個大人與小孩都有關係，目睹一場災難事件或是處於衝突，都會改變一個人的生活。

電影從小男孩追愛的單純舉動反映出大人的慌亂與戰爭背景。穆恩奈斯表示，因為從個人故事改編更應該忠於兒時的自己，才選擇從小孩的視角出發，「小時候的我們充滿想像力，而且比父母想像的能理解更多事，因為還沒有被成人世界影響，直覺與想法反而更加清楚。」

片中主角由素人童星穆罕默德達利（Mohamad Dalli）挑梁演出。穆恩奈斯表示，達利過程中靠自己找到適合的表演方式，在選角過程就被孩子們作為演員的震撼力打動，排練又能看見他們真實的表現，令他感到幸運。

「黎巴嫩的天空」曾代表黎巴嫩角逐奧斯卡最佳國際影片。穆恩奈斯回憶，這部電影在加拿大放映時，曾有對黎巴嫩裔的姐妹來看電影，即便她們的父母曾告誡她們別看。

穆恩奈斯表示，許多黎巴嫩人想忘記自己國家的過去與戰爭，這對姐妹在加拿大出生，她們的父母拒絕談論過去，就算姐妹主動詢問黎巴嫩的事情也無法獲得回應。她們看完電影後才了解爸媽經歷的事，「我引用她們說的話：『謝謝你拍了這部電影，我們第一次了解父母為什麼不願意談論這些事，這讓我們感動不已。』」

穆恩奈斯在訪問中多次提到自己有拍出這部電影的義務。他認為身處在戰區與非戰區的人們生活天差地別，沒有人是在經歷戰爭的背景下描述黎巴嫩的故事，1982年在黎巴嫩最後一天上學的記憶從沒離開過，他直到長大才理解這段回憶的重要性，有種強烈的情感認為應該與大家分享。

對於烏俄戰爭，穆恩奈斯表示，看到戰爭爆發令人不安與激動，雖然烏克蘭是不同的國家，但情況似乎與1982年的黎巴嫩相似，看見歷史40年後在世界的另一個地方再次重演，是非常痛苦的，難道地緣政治會比烏克蘭人民重要嗎，他認為這是一場不必要的戰爭。

穆恩奈斯表示，「我渴望和平，時代不斷改變，但戰爭不會，它不斷發生。生活必須不屈不撓且抱持希望地往前走，因為沒有希望，我們就無法繼續。對我來說，戰爭永遠不會是個解法和答案。」他希望，「黎巴嫩的天空」給出的訊息跨越語言隔閡，讓大家思考戰爭的意義。

「黎巴嫩的天空」將於明天在台上映。（編輯：張雅淨）1110609