戴佩妮親解「沒手機」江湖傳說 學習好好愛自己

（中央社記者葉冠吟台北13日電）金曲歌后戴佩妮睽違6年發行新專輯「被動的觀眾」，宣傳過程更解答了關於自己「沒手機」的江湖傳說。她笑言不是故作神秘，而是想學習怎麼好好「愛自己」。

戴佩妮日前上黃子佼主持的「佼心食堂」節目分享專輯製作點滴，她表示錄製專輯時，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已持續多時，在防疫規範下，馬來西亞的樂手老師對線上錄製已習以為常，她雖然有進錄音室，但至今堅持錄音不開冷氣的習慣。

不過早在專輯發行前，戴佩妮仍持續創作不輟，彭佳慧的「說實話」、許光漢的「別再想見我」都是她的作品，彭佳慧更盛讚光聽戴佩妮唱得Demo，就讓她感動得潰堤。

談及沒有手機的「江湖傳說」，戴佩妮解釋，正確來說是「沒有手機門號」。她在10年前把舊手機號碼換掉，讓所有人都找不到她，再請經紀人去申辦新門號，但不讓經紀人告訴她號碼多少，只靠著一個通訊軟體跟外界聯絡。

戴佩妮覺得只要有心就能找得到她，寫Email也是一種方式。她強調不是故作神秘，自己非常喜歡交朋友，且願意為朋友兩肋插刀；但戴佩妮時常被提醒，花太多愛和力氣在別人身上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「我其實不知道怎麼愛自己，總覺得別人開心我就開心，而我只要有音樂就可以了」。戴佩妮坦言，過去太關注朋友而導致自己情緒起伏很大，因此戴佩妮決定學習怎麼「愛自己」。

「被動的觀眾」專輯花了戴佩妮6年時間，反覆思索要傳遞的訊息。因為有了先前的心境轉折，戴佩妮希望透過專輯分享這段時間自己的觀察，讓大家都可以在人際關係中找到健康平衡點，現在的她走過迷惘和困惑，要用音樂彼此療癒。（編輯：陳仁華）1110613