金馬經典影展開跑 捷克斯洛伐克禁演名片一網打盡

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捷克名導伊利曼佐慘遭禁演的「失翼靈雀」，在21年後贏得遲來的柏林影展金熊獎，傳為影史佳話。（金馬影展執行委員會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）「2022金馬經典影展」將於暑假在台北、台中展開，網羅捷克、斯洛伐克電影新浪潮38部代表作，其中多達18部曾遭禁演，直到共黨政權垮台後才得以重現。

捷克、斯洛伐克電影新浪潮（1960至1970年）作品，有的幽默風趣、有的前衛駭俗，高度的創意威震國際影壇，但在1968年布拉格之春遭蘇聯坦克碾碎後，諸多傑作被冠上各種理由禁演。幸好即使被禁，這些影片大都片況良好，甚至有一半參展作品是4K修復版，品質極佳。

有「東歐第一女導演」之譽的薇拉齊蒂洛瓦，堪稱新浪潮當中最富創新精神的先鋒。影展不僅將放映她被BBC選為影史十大女性電影的「野雛菊」，也有把金牌體操選手與家庭主婦生活交互對照的處女作「薇拉與伊娃」，以及被政府勒令禁拍前的最後一部作品「天堂禁果」。

同儕間年紀最小的伊利曼佐，改編捷克文豪赫拉巴爾小說的首部長片「嚴密監視的列車」便一鳴驚人勇奪奧斯卡最佳外語片，他用性障礙隱喻國難，黑色幽默大膽突出。同樣改編文學的「迷情夏日」，導演更親自粉墨登場演出攪亂一池春水的魔術師。慘遭禁演的「失翼靈雀」在21年後贏得遲來的柏林影展金熊獎，更傳為影史佳話。

米洛斯福曼的「飛越杜鵑窩」、「阿瑪迪斯」橫掃奧斯卡，他的才華早在捷克時期就備受讚揚。包括刻畫青少年苦悶的首部長片「黑彼得」，以及接連2部入圍奧斯卡的「金髮女郎之戀」與「消防員的舞會」，犀利的嘲諷激怒了不少人，卻也成為日後打進美國影壇的敲門磚。

耶若米伊里敘風格多變，第1部作品「強迫中獎」就成功叩關坎城影展正式競賽，與著名小說家米蘭昆德拉攜手改編的「玩笑」更是許多影迷熱烈詢問的名片，但令人跌破眼鏡的是「瓦萊莉和她的奇蹟一週」，透過美麗少女探險性慾與禁忌，尺度與想像力都相當驚人。

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卡雷爾卡希納的勇氣則反映在把慶祝蘇聯解放捷克斯洛伐克20週年的「共和國萬歲」變成腦洞大開又充滿童趣的超現實電影，「前往維也納的馬車」更透過敵國男女挑釁歷史定位，巔峰之作「隔牆有耳」因幽默諷刺連政客都恐被迫害的政黨惡鬥，還未上映就立刻遭禁，20年後才在坎城影展光榮首映。

「2022金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」 台北場映期為7月22日至8月11日在台北獅子林新光影城舉行，6月19日起正式售票。台中場映期則於8月3日至14日在台中中港新光影城舉行。（編輯：陳政偉）1110617

導演卡雷爾卡希納（Karel KACHYŇA）以充斥隱喻暗諷的意識流手法，重新辯證歷史，把慶祝蘇聯解放捷克斯洛伐克20週年的「共和國萬歲」，變成腦洞大開又充滿童趣的超現實電影。（金馬影展執行委員會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月17日

「2022金馬經典影展」將於暑假在台北、台中展開，將放映捷克名導薇拉齊蒂洛瓦被BBC選為影史十大女性的電影「野雛菊」。（金馬影展執行委員會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月17日