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VR作品「彼岸」國際發光 導演謝文毅直呼驚喜

2022/6/17 11:23（6/17 12:01 更新）
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台灣VR（虛擬實境）作品「彼岸」入選紐約翠貝卡影展沉浸式作品單元，導演謝文毅（左）16日說「沒想到它能帶著我們去這麼遠的地方」。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月17日
台灣VR（虛擬實境）作品「彼岸」入選紐約翠貝卡影展沉浸式作品單元，導演謝文毅（左）16日說「沒想到它能帶著我們去這麼遠的地方」。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月17日
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（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）台灣VR（虛擬實境）新作「彼岸」先在捷克獲獎，接著在紐約翠貝卡影展沉浸式作品單元亮相，導演謝文毅直呼驚喜，沒想到這部畢業製作「能帶著我們去這麼遠的地方」。

「彼岸」（Limbotopia）打進第21屆翠貝卡影展（Tribeca Festival）沉浸式作品（Immersive）單元，與其他8部作品入選新銳競賽（New Voices Competition）項目，對24歲、首次執導VR長片的謝文毅來說是一大肯定。

謝文毅今天在駐紐約台北文化中心分享創作歷程時說，這部25分鐘作品主要呈現二元對立，借用處在邊界的旅客視角，游移在性別、緊張領土關係等二元世界之間，有如穿越生死的旅行。

謝文毅畢業於逢甲大學建築專業學院創新設計學系，「彼岸」是他和鄭鈞聯共同打造的畢業製作，去年入選高雄電影節VR競賽單元，今年甫獲捷克Anifilm國際動畫影展最佳VR體驗獎，這次進軍紐約，一舉登上美國電影圈年度盛事翠貝卡影展。

他表示，完成「彼岸」後入選高雄電影節，當時很驚訝，因為這部作品算是為自己做的藝術創作，沒想到會受如此肯定。之後陸續報名其他國際影展，受到青睞、獲得曝光，且在捷克的影展獲獎，整個過程對他們來說非常意外。

謝文毅說：「很驚喜，沒想到它能帶著我們去這麼遠的地方。」

影片來源：VR體感劇院 VR FILM LAB

謝文毅首度造訪美國，初次體驗充滿脈動的紐約都會氛圍。他說，此行一切都很新鮮，一路上瘋狂錄影，想記錄城市的聲音；「彼岸」中很多音效取材自過去幾年旅行過程記錄的聲音，這些素材形成靈感，逐漸化為藝術作品。

同行的高雄電影節VR單元策展人洪珷表示，去年收到「彼岸」時很驚喜，發現謝文毅運用建築科系背景，在作品中呈現廊道等建築設計過渡空間概念，成功找到所學和VR融合的元素，而且論述帶有哲學色彩的深厚文本。

洪珷說：「有這麼年輕的創作者透過自身教育背景、學術涵養來論述哲學議題，我們非常樂見。」

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高雄電影館近年積極建立高雄電影節品牌形象，培育VR人才、經營VR體感劇院，發展自製品牌VR FILM LAB，進軍國際各大影展，成功拓展台灣VR作品的國際能見度。

洪珷說，VR FILM LAB成軍5年，希望容納更多不同的聲音，刺激當代舞蹈、多媒體劇場等領域人士投入VR創作，「新銳藝術家能端出這麼好的菜，會讓我們意識到自身努力推動有滋養到獨立藝術家」。（編輯：郭中翰）1110617

台灣VR（虛擬實境）作品「彼岸」導演謝文毅（中）與高雄電影節VR單元策展人洪珷（左）16日出席記者會，和駐紐約台北文化中心主任張惠君（右）合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月17日
台灣VR（虛擬實境）作品「彼岸」導演謝文毅（中）與高雄電影節VR單元策展人洪珷（左）16日出席記者會，和駐紐約台北文化中心主任張惠君（右）合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月17日
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