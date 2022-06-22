熱狗自豪「是嘻哈養的狗」 自我調侃20年追夢初心

（中央社記者王心妤台北22日電）歌手熱狗推出新專輯，他在新歌寫出「我是嘻哈養的狗」，將熱愛饒舌的初衷寫進歌裡。熱狗笑說這其實是以前女友的批評，但用來點評自己的努力歷程，也非常適合。

熱狗推出新專輯「姚中二」，主打歌「除了說唱我甚麼都不會」歌詞寫到「我是嘻哈養的狗」、「連電腦都不會用像是活在侏儸紀」，用浮誇手法寫出他20多年來熱愛饒舌的初心。

熱狗透露，故事靈感其實源自於以前和女友吵架，當時女友脫口說：「除了寫歌跟表演你還會幹嘛？」熱狗當時並沒有生氣，而是自豪表示，「我反而覺得還蠻有道理的，因為我人生的確只會饒舌其他什麼都不會。」因此把這話寫進歌裡自我調侃。

熱狗不諱言自己對生活有很大障礙，「不要看我在螢光幕前好像光鮮亮麗，但私底下我真的什麼都不會，活了40多年沒辦過信用卡，連去銀行辦事都有問題，很多很方便的app我都沒有，不會用。」

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熱狗表示，也曾想過「中年轉行」開玩具店，但又擔心賣太多新玩具會虧錢。至於有沒有不為人知的技能，他笑說：「好像真的沒有欸！如果說撲克牌玩得很好算是嗎？但我不太喜歡睡覺，可以睡很少，一天只睡2、3個小時也沒關係。」

熱狗這次也邀請金曲歌王蛋堡擔任製作人、共同作曲及拍攝MV。蛋堡特別把熱狗的作品全重聽一次，感性表示，「把熱狗的歌從頭聽到尾，往事都浮現眼前。」熱狗則說：「蛋堡在製作跟取樣上的精神，正好是我這張專輯想走的粗糙的美感，他有抓到我要的感覺。」（編輯：屈享平）1110622