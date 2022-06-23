具俊曄透露與大S情緣始末 浪漫曬妻秀婚戒刺青

（中央社記者葉冠吟台北23日電）戲劇般的愛情故事是真的，成為台灣女婿的韓團「酷龍」成員具俊曄日前接受節目訪問，暢談和大S情緣始末，曝光新婚照與婚戒刺青，並浪漫告白：「她現在對我來說也仍舊是個少女。」

具俊曄透過20年前的電話號碼，與台灣藝人大S（徐熙媛）再續前緣，兩人今年2月在韓國登記結婚，男方3月來台完婚度蜜月，5月具俊曄返韓後在訪談節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，首度暢談自己的愛情故事始末，昨晚在韓國播出後再次引發熱議。

具俊曄與大S婚後對外都相當低調，不願多談彼此故事，具俊曄升格人夫後首度現身螢光幕，他解釋：「太開心的時候，如果太誇張一直上節目的話，我怕會喪失這份珍貴。」並坦言因為太少上節目，太多人幫他亂寫故事，因此決定接受好友訪問，也只上這次而已。

對於20年前分手理由，具俊曄坦言，「演藝圈常有這種事，如果有女朋友的話，工作會很辛苦，所以身旁的人會經常告訴我別再交往了」。主持人劉在錫幫忙解釋，當時「酷龍」人氣很高，且男女雙方又不是都在韓國，具俊曄身旁會有很多人基於現實考量勸他分手。

具俊曄透露，當時因為不想分手，甚至興起和大S私奔念頭，但顧慮到若因此搞砸工作，「酷龍」夥伴姜元來該怎麼辦，「我的父母也會很擔心，畢竟我是一家之主，所以不得不跟她說分手」。

談起兩人20年後再相遇，具俊曄表示，是得知大S離婚後，邊思考這件事邊翻看以前的照片，就興起「應該打電話給她」的念頭。大S接電話後，具俊曄便用中文說：「嗨，我是光頭。」大S則用韓語回覆：「是我，熙媛。」

具俊曄浪漫表示，「從那時起我對她的那份被掩埋起來的愛就這樣湧上了」，更直言因COVID-19疫情關係自己無法去台灣，「如果不結婚的話不知哪時才能見面，所以我就提議結婚，結果她很爽快地就答應了」。

具俊曄更在節目示範用視訊單膝下跪的方式求婚，示範完後還因太過害羞猛搥了劉在錫幾下，並補充：「熙媛提議如果結婚的話，我們的婚戒就用刺青代替吧。」具俊曄不僅秀出手上婚戒刺青，還拿出手機展示他和大S兩手交疊的刺青照，更時不時示愛：「她現在對我來說也仍舊是個少女。」

具俊曄在節目最後對大S深情喊話：「熙媛啊，20年之後妳還選擇接受我，我真的覺得很感激，在之後的人生中請妳也和我一起有趣地、健康地過日子，我會在妳身邊守護著妳、愛著妳、疼惜妳，希望我們可以一起度過精彩有趣的人生。熙媛啊，我愛妳。」

「劉QUIZ ON THE BLOCK」具俊曄完整訪談已在friDay影音獨家上架。（編輯：張雅淨）1110623