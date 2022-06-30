怪奇物語4下半輯逼近4小時 主演暴雷有人領便當

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）在全球掀起「顛倒世界」熱潮的影集「怪奇物語」第4季下半輯明天上線，僅2集總時長卻直逼4小時，如電影般精華，不過主演群日前已先暴雷「將會死幾個人」，讓劇迷擔憂。

Netflix公布，恐怖中交織友情、愛情的「怪奇物語」（Stranger Things）第4季第1輯自5月27日上線後3週，便締造總觀看時數7.81億小時的成績，打破「柏捷頓家族：名門韻事」第2季創下的28天吸睛6.56億小時紀錄，奪回Netflix英語劇集收視冠軍；同時締造第1季到第4季占據Netflix全球收視榜前10名奇景。

在最新預告裡，本季大反派「威可那」宣告：「妳的朋友們已經沒救了」，讓劇迷憂慮主角們安危，連「怪奇物語」主要演員及主創杜法兄弟（Duffer Brothers）近期受訪時，也屢屢透露將有數個角色死亡。

重要角色將「領便當」的劇透紕漏，始於飾演「威爾」的諾亞．許納普（Noah Schnapp），日前他上吉米．法隆（Jimmy Fallon）主持的「今夜秀」，被問到第2輯發展時竟脫口說出：「有幾個人會死。」被主持人抓包劇透的他還說：「但我又沒說是誰。」引爆網路哀鴻遍野，更被逗趣和「漫威暴雷王」湯姆．霍蘭德（Tom Holland）比擬。

令人意外的是，希望劇中人物說再見的最大旗手，竟是女主角「伊萊雯」米莉．芭比．布朗（Millie Bobby Brown）。日前她接受外媒訪問時分享，「怪奇物語」演員陣容越來越龐大，本季演員想拍全體合照時，鏡頭竟然塞不下，並打趣說：「真的需要開始殺掉幾個人。」

她還揶揄主創杜法兄弟心太軟，鼓吹應效法「權力遊戲」（Game of Thrones）讓主要人物領便當，直接向杜法兄弟大聲喊話：「殺了我吧！」

杜法兄弟近期被外媒追問，觀眾是否要有心理準備面對第2輯更多角色死亡時，羅斯．杜法（Ross Duffer）坦然回應，「我不是很想說，但我會很為第2輯中的人物們擔憂，絕對會」。他指出，「這是比較黑暗的一季，這些孩子也已經不是孩子了，所以每個人都有危險，一直有著一種不詳的感覺暗示結局不會太好，但到底是好還是不好，你們必須親眼揭曉」。

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「怪奇物語」第4季第2輯雖然只有2集，但長度分別為1小時25分與2小時30分，以電影級篇幅為故事劃下注定讓人揪心的本季句點。杜法兄弟向外媒透露，第2輯最後一集動用的特效鏡頭，比整個第3季的特效鏡頭加起來還多。

杜法兄弟指出，最大看點是一段長達1小時不停歇的高潮戲碼，「那是我們嘗試過最複雜的拍攝，充滿張力與恐懼，播放時間就算以電影的標準來看都很長」。（編輯：張雅淨）1110630