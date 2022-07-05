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趙小僑生了 「典典寶寶」提前報到母女均安

2022/7/5 11:06（7/5 11:23 更新）
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經紀人5日證實，女星趙小僑（圖）的寶寶提前報到。（圖取自facebook.com/joyce1115）
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（中央社記者葉冠吟台北5日電）42歲女星趙小僑歷經艱難再次成功懷孕，感動無數人，原本預產期是7月20日的她，肚子裡的「典典寶寶」提前來報到。趙小僑經紀人今天證實喜訊，「母女均安，小僑正在恢復中」。

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趙小僑和演員劉亮佐婚後為求子吃盡苦頭，不只需要每天吞下25顆藥，還要在肚皮上打針。她經過1次人工受孕和2次試管失敗後，去年初宣布懷孕，但不到一週就因寶寶胎停忍痛引產。這回再次成功懷上「典典寶寶」，讓所有親友、粉絲都為她感動開心。

劉亮佐昨晚在臉書貼出19年前、兒子劉子銓剛滿月時的合照寫道：「這個月我又要開始當奶爸了，原本不緊張的我，這2天開始超緊張，於是拿出照片複習。」難掩迎接新生命的緊張與興奮之情。（編輯：張芷瑄）1110705

劉亮佐4日在臉書貼出19年前與剛滿月兒子的合照表示，他這個月又要開始當奶爸了。（圖取自劉亮佐臉書facebook.com）
劉亮佐4日在臉書貼出19年前與剛滿月兒子的合照表示，他這個月又要開始當奶爸了。（圖取自劉亮佐臉書facebook.com）
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