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脫口秀打破性別框架 黃豪平憂說錯話被轟下台

2022/7/8 09:56
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（中央社記者王心妤台北8日電）網路社群平台Womany女人迷每年5月25日提倡愛自己，今年7月1日舉辦「愛的秀秀」打破性別框架脫口秀，邀台北市議員呱吉、演員黃豪平參加，黃豪平笑說：「怕說錯話被轟下台。」

Womany女人迷發布新聞稿表示，今年脫口秀包含呱吉、黃豪平、脫口秀當紅演員黃小胖與瑞恩（RayRay）參加。呱吉說，能被受邀「我愛我節」是非常政治正確決定，因他就是超級自戀的代表，「我一定要讓你們看看自愛的男人有多可怕。」

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壓軸出場的黃豪平被前面3名脫口秀演員吐槽，黃豪平說：「現在是個連打什麼疫苗都會被歧視的時代，既然改變不了世界，不如學會苦中作樂好好做自己，所以你們今天坐在這裡。」逗得全場哈哈大笑。

女人迷創辦人、執行長張瑋軒表示，很開心能看到每個表演者都用自己的視角闡述遭遇的偏見與框架，這也是希望能被改變的事物，「透過生動、幽默的演繹，讓在場的觀眾跟我們一起反思，找回愛自己的力量。」（編輯：張芷瑄）1110708

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