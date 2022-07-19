更多編輯台推薦新聞：
太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權
兩岸

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

七人樂隊重現香港故事 「回歸」拍出動人祖孫情

2022/7/19 14:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北19日電）香港7名導演合拍電影「七人樂隊」，重現多年代香港故事，其中動作導演袁和平與「包租公」元華合作的「回歸」拍出動人祖孫情，女主角林愷鈴不只演出也演唱主題曲。

「七人樂隊」集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東、徐克等7名風格不同的香港導演，訴說香港故事。袁和平負責90年代的故事，邀請元華及新生代女星林愷鈴演出祖孫情。

林愷鈴表示，知道要跟袁和平與元華合作，壓力很大，但兩人都很平易近人，元華主動開口聊天，就像真正的爺爺。她也說，元華雖然片中飾演古板的武痴爺爺，但私下個性開朗，不時會拿道具秀功夫，讓現場笑聲不斷。

林愷鈴從2歲就學鋼琴、小提琴及長笛等樂器，這次也演唱電影主題曲Long Long Ago，並由音樂大師金培達編曲。

片中演員除了林愷鈴是港星林煒和龔慈恩的女兒，也有港星洪金寶的兒子洪天明，港星司馬燕的兒子吳澋滔則與導演譚家明合作，還有已故導演林嶺東的兒子林宇軒演出父親執導的「迷路」。

「七人樂隊」將於22日上映。（編輯：張雅淨）1110719

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族