七人樂隊重現香港故事 「回歸」拍出動人祖孫情

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（中央社記者王心妤台北19日電）香港7名導演合拍電影「七人樂隊」，重現多年代香港故事，其中動作導演袁和平與「包租公」元華合作的「回歸」拍出動人祖孫情，女主角林愷鈴不只演出也演唱主題曲。

「七人樂隊」集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東、徐克等7名風格不同的香港導演，訴說香港故事。袁和平負責90年代的故事，邀請元華及新生代女星林愷鈴演出祖孫情。

林愷鈴表示，知道要跟袁和平與元華合作，壓力很大，但兩人都很平易近人，元華主動開口聊天，就像真正的爺爺。她也說，元華雖然片中飾演古板的武痴爺爺，但私下個性開朗，不時會拿道具秀功夫，讓現場笑聲不斷。

林愷鈴從2歲就學鋼琴、小提琴及長笛等樂器，這次也演唱電影主題曲Long Long Ago，並由音樂大師金培達編曲。

片中演員除了林愷鈴是港星林煒和龔慈恩的女兒，也有港星洪金寶的兒子洪天明，港星司馬燕的兒子吳澋滔則與導演譚家明合作，還有已故導演林嶺東的兒子林宇軒演出父親執導的「迷路」。

「七人樂隊」將於22日上映。（編輯：張雅淨）1110719