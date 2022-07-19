房思瑜延續全明星運動會緣分 輕艇雙人組賽奪銀

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藝人房思瑜（左）和輕艇好手劉妍廷（右）延續在運動實境節目「全明星運動會」緣分，日前組隊參加台南市市長盃靜水標竿錦標賽，拿下休閒雙人組銀牌佳績。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）熱愛運動健身的藝人房思瑜參加「全明星運動會」接觸滑龍舟項目後，迷上槳類運動，最近攜手輕艇競速好手劉妍廷參加「台南市市長盃靜水標竿錦標賽」，拿下輕艇休閒雙人組銀牌。

房思瑜因「全明星運動會」龍舟項目練習時，認識有「輕艇競速女王」的劉妍廷，兩人常相約划輕艇。房思瑜表示，「龍舟是個很熱血、很團體的運動，我非常喜歡，但龍舟一次要很多人參加，在執行上比較困難，所以我決定轉攻一個人也能划的輕艇。」

劉妍廷清晨常會在新北市碧潭練習競速輕艇，房思瑜就會去找她借用打水球用的輕艇，在一旁慢慢練習。往後每次去小琉球或海邊玩，房思瑜也會把握每一次的自主練習機會。

感受到房思瑜對輕艇的熱情後，劉妍廷主動邀約她組隊參賽，房思瑜不僅一口答應，還自掏腰包以自己保養品牌名義贊助比賽，出錢出力以行動支持。

7月16日的「台南市市長盃靜水標竿錦標賽」比賽，房思瑜首次參加正式賽事，她坦言實戰路線與練習時完全不同，「比賽有既定路線需避開阻礙物，需要平衡及縝密計算轉彎的時機，並非直線向前划這麼容易，幸好我有神隊友妍庭，很謝謝她一步一步指導，讓我從菜鳥到現在可以參賽，我十分感激。」

比賽前，房思瑜在岸邊比手畫腳模擬練習的模樣被民眾認出，民眾還到社群上留言，稱讚她對比賽的認真專注是對小朋友很好榜樣。

房思瑜開心地回應，「不管年紀，要勇於挑戰不畏困難，參加比賽了就要全力以赴，展現運動家精神。」

最後兩人在比賽中成功拿下銀牌，房思瑜笑說一定是隊名取錯了 ，「不該取名sercle女孩－房子&妍廷我們要贏（銀），而該取名我們要『金』的！」（編輯：戴光育）1110719

藝人房思瑜（右）因參加運動實境節目「全明星運動會」，在龍舟項目練習時認識了有「輕艇競速女王」之稱的劉妍廷（左），之後兩人就常相約划輕艇，日前並在台南市市長盃靜水標竿錦標賽拿下銀牌。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月19日