姚淳耀「我願意」飆長獨白不NG 對手演員聽到累

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金鐘視帝姚淳耀在新影集「我願意」中化身洞悉人性的邪教教主，善於以洗腦言論操弄教徒，讓他得狂飆長達2、3頁A4紙的獨白台詞不NG。（絡思本娛樂製作公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）金鐘視帝姚淳耀在新影集「我願意」化身洞悉人性的邪教教主，善於以洗腦言論操弄教徒，讓他得狂飆長達2、3頁A4紙的獨白台詞不NG，甚至長到讓對手演員不小心睡著。

姚淳耀在戲中是每名教徒人生處於低潮時，尋求幫助的心靈導師「本生老師」，但他接受中央社記者訪問時透露，自己曾星途迷惘，一度聽信命理老師，花新台幣10萬元買寶劍盼改運。

37歲的姚淳耀是台北藝術大學戲劇系畢業的本科生，一退伍後就演出電影「一頁台北」男主角，電影在海外獲多獎肯定，但他的星運卻沒大開，戲約有一搭沒一搭，連回劇場工作也只能擔任幕後，回想時他仍忍不住苦笑：「年輕時總會睡不著，想著為什麼沒人來找我演戲。」

姚淳耀直到2013年參與戲劇「我的自由年代」被看見，受邀擔任行腳節目「在台灣的故事」主持人，一接就是3年半，還獲得金鐘主持人殊榮。但他仍無法忘懷演戲熱忱，毅然放下主持棒，卻又面臨「大家認為你在做主持、不是演員」的困境，逾半年沒戲可演。

所幸有導演鄭文堂伸出橄欖枝，接連與姚淳耀合作3部戲，甚至讓他以「鏡子森林」社會線記者一角登頂金鐘視帝。但姚淳耀坦言當時缺乏自信，在拍攝時總覺得演不好，還一度跑到行天宮拜拜，盼有力量讓自己穩定下來，也沒想過能夠得獎。

敲響金鐘後，姚淳耀工作邀約不斷，也讓他終於多一些自信，有機會嘗試更多角色，甚至被外界打趣是越走越「黑暗」，從影集「返校」道貌岸然的狼師演到「我願意」操弄人心的邪教教主，讓他馬上笑回：「也是有喜劇角色啦！」

但當教主其實並不容易，在戲裡常有好幾頁A4紙大小的長篇獨白，姚淳耀坦言是他從影以來台詞最多的角色，更嚴格要求自己不許出錯，也被導演吳洛纓稱讚幾乎沒忘詞，驚呼他「怎麼有辦法吃下去」。

而背台詞秘訣，姚淳耀笑說，自己是向兩屆奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）看齊。這位年過8旬的資深演員在電影「父親」開拍前，已將劇本反覆熟讀200次，把台詞背得滾瓜爛熟，「他都能唸這麼多次，我也應該這樣」。一旁的經紀人也爆料，拍攝期間姚淳耀都把自己縮在角落醞釀情緒和背台詞。

只是長台詞不僅教主本人累、一旁的教徒也很累。姚淳耀回憶，有場站在長桌上發表洗腦式獨白的橋段，恰好是在晚飯過後拍攝，台詞多又得變換鏡位，不僅攝影機拍到沒電，有回鏡頭只拍到他時，還瞄到有幾個演員不小心睡著，「奇怪，是我講得很無聊嗎？」讓他哭笑不得。

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姚淳耀表示，自己沒有特定信仰，但偷偷甜蜜告白，稱呼愛情長跑11年的女友是自己的「本生老師」，稱讚對方幽默又果決，常提供自己很多建議。至於「我願意」中有多場情慾戲，尺度逼近全裸，是否得回家報備，姚淳耀笑說女友認為演戲就是表演不會過問，相當尊重。

邪教犯罪影集「我願意」將於7月29日起，每週五晚上8時在中華電信MOD、HamiVideo全台首播。（編輯：張雅淨）1110726