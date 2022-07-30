郭靜辦圖文攝影展 回顧與流浪貓點滴盼喚起關注

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歌手郭靜8月將推出圖文攝影展「浪愛So Lucky」，回顧一年來與流浪貓相處的點滴，也盼藉此喚起各界對流浪動物議題的關注。（星動娛樂創意提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月30日

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（中央社記者王心妤台北30日電）歌手郭靜將於8月5日推出EP So Lucky，8月2日先開「浪愛So Lucky」圖文攝影展覽，回顧一年來與流浪貓相處的點滴，所得將捐給台灣動物救難協會，盼喚起各界對流浪動物的關注。

郭靜表示，促成此次展覽的原因是因平日運動時都會關心巷弄裡的流浪貓，其中一隻貓咪呼吸時總會發出類似「呱呱」的聲音，讓她印象深刻，也為貓咪取名為「小青蛙」。

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郭靜後來卻有好幾天沒發現小青蛙的身影，後來才知道是被附近居民收編，讓她開心又感動。展覽內容就是記錄這一年來與流浪貓相處的小故事。

父親節將至，郭靜近日也分享，生命中最感謝的人就是爸爸，當時也是因為爸爸跟常客介紹，才有機會出道。郭靜表示，雖然演藝圈收入不穩定，但爸爸是最強後盾，才能圓夢繼續唱歌，「非常感謝家人對我事業或生活的關心，一直都不是給很大壓力的那一種，總是默默支持。」（編輯：陳政偉）1110730