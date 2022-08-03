劉青雲神探大戰搏命跳河 沒劇本笑稱只知放飯時間

電影「神探大戰」導演韋家輝（左）和港星劉青雲（右）再次合作，劉青雲在片中飾演思覺失調卻對查案敏感的警探，為了不讓自己太執著既定形象，事前刻意不讓自己太進入角色。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月3日

（中央社記者王心妤台北3日電）港星劉青雲與導演韋家輝合作電影「神探大戰」。58歲劉青雲搏命演出跳海、跳河等橋段，笑說不同意危險鏡頭卻只能演出，韋家輝也承認沒有詳細劇本，讓劉青雲笑回只知道何時放飯。

劉青雲與韋家輝日前接受台灣媒體視訊連線訪問，分享拍攝「神探大戰」點滴。兩人相隔多年再次合作，劉青雲片中飾演患有思覺失調卻對查案有高敏感度的神探，談到事前如何準備，劉青雲表示，「如果提早參考，很容易把自己帶到另外一邊。所以演出時，我只抓著一個感覺，又不能抓得很緊，怕反而會演不好。」

劉青雲片中有跳河、跳海、跳樓等搏命演出，雖然已經58歲，但他仍敬業親自上陣。談到其中一場要跳進湍急大水溝的戲，他自認沒有太大問題，但這場戲其實也拍了5、6次。被問到兩人是否針對劇情有進行討論或調整，劉青雲笑回：「所有危險動作都不同意。」但因為電影是導演的，只能聽從指示上陣拍攝。

兩人相隔多年再次合作，劉青雲表示，電影一開拍，熟悉感馬上又回來，很快就找回多年前合作的默契。至於被問到「神探大戰」是否有致敬港劇「大時代」片段？韋家輝表示，「神探大戰」有些事件是真實發生過的，但其中一場全家被丟下樓的橋段，的確有致敬意味。

「神探大戰」將於19日全台上映。（編輯：張雅淨）1110803