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徐若瑄與柯震東合演新片 談姐弟戀鼓勵回春追愛

2022/8/4 10:46
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（中央社記者王心妤台北4日電）電影「一頁台北」導演陳駿霖新作「初戀慢半拍」，徐若瑄與柯震東片中大談姐弟戀。柯震東談過往姐弟戀情表示，愛裡還有崇拜感；徐若瑄則說弟弟們常為愛奮不顧身，讓人有初戀感受。

「初戀慢半拍」昨天舉辦記者會，陳駿霖與演員徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳出席。談到姐弟戀，徐若瑄表示，談戀愛沒有年齡差距問題，只要心智年齡相仿就夠了，「看到年紀小的男生為愛情奮不顧身，就是一顆真心，回到初戀的感覺。」她也鼓勵所有姐姐們大方追愛。

范少勳表示，談戀愛喜歡順其自然，和姐姐們相處很舒服。柯震東被問起過往姐弟戀情，他表示，「沒有不小心愛上姐姐，就是愛上了，可能也包含一點崇拜的感覺，不單純是喜歡被照顧而已。」

徐若瑄和柯震東過往曾與多名演員合作，主持人黃子佼問到誰是最適合發展戀情的對象，柯震東緊張表示，「拍的當下真的都是有心動，我很幸運和這麼多女神合作。」徐若瑄立刻選擇柯震東。于子育笑說：「柯震東、范少勳兩個都是天菜，可不可以讓他們一三五、二四六輪流來約會？」

「初戀慢半拍」將於26日在台上映。（編輯：張雅淨）1110804

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