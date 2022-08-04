83歲陳淑芳想當台版裴洛西 拍戲3天3夜不喊累

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金馬影后陳淑芳4日受訪時表示，82歲的美國眾議院議長裴洛西搭機訪問亞洲，行程緊湊仍精神奕奕，穿著高跟鞋健步如飛，「我也想像裴洛西一樣，你看她多棒，都沒有睡覺又行程滿檔，我也是一樣，3天3夜拍戲不睡覺都沒問題。」中央社記者王心妤攝 111年8月4日

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（中央社記者王心妤台北4日電）83歲金馬影后陳淑芳近日拍攝地震防災微電影，宣導防災注意事項。她說，最近也關注美國眾議院議長裴洛西訪台，稱讚裴洛西行程滿檔還能穿高跟鞋健步如飛，「我也想跟她一樣。」

陳淑芳今天在記者會上表示，82歲的裴洛西搭機訪問亞洲，行程緊湊仍精神奕奕，穿著高跟鞋健步如飛，「我也想像裴洛西一樣，你看她多棒，都沒有睡覺又行程滿檔，我也是一樣，3天3夜拍戲不睡覺都沒問題。」

陳淑芳透露養生秘訣是早上起床喝果汁、吃蛋跟地瓜，中午吃飽晚上吃少，晚上8時後就不吃東西。她也說和年輕人交朋友跟別把不開心的事放心上也是秘訣之一。

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陳淑芳近期準備拍攝導演葉天倫的賀歲片。她說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情待在家時間變多，記性變差，「我以為自己確診腦霧，就一直快篩，還好目前都沒事。」

陳淑芳表示，現在拍片最大困難是給自己的壓力，因為演藝人員要專業，就要比別人更認真，還要做給晚輩看，「像是不遲到、不早退，我是一直堅持的，不管公司什麼要求盡量做到。」她說：「能當演員是我的福氣，把好與壞的表演都呈現給別人，真的很棒。」（編輯：張芷瑄）1110804