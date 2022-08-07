讓小孩離家當別人孩 李霈瑜接兒少節目錄影像諮商

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）兩座金鐘主持人獎得主李霈瑜（大霈）與醫師馬大元合作，近期接下親子實境節目「換個爸媽過幾天」，進行讓小孩離家當別人小孩的社會實驗，讓她直呼錄影過程簡直像做心理諮商。

「換個爸媽過幾天」特映會記者會今天舉行，節目找來6名與爸媽鬧很大的青少年，下定決心離家出走，展開全新的生活體驗。由兩度獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎的李霈瑜搭檔身心科醫師馬大元，見證與解析青少年交換家庭的社會實驗，他們如何探索自己、找到親子衝突的解方。

李霈瑜表示，錄影過程最享受看到來賓與家人，從剛開始面對鏡頭的「偶包」（偶像包袱），逐漸瓦解變回原本最真實、不願意被人看到的樣子，呈現出「家家有本難念的經」。在陪伴來賓解決問題的同時，自己也像在做心理諮商一樣，慢慢解開內心與原生家庭過去的結。

李霈瑜笑言，原先自己嚮往25歲能結婚，26歲生第一胎，28歲生第二胎，一轉眼已經34歲，「緣分這種事情怎麼說呢」。她自曝求學期間曾為了見心儀對象一面，在便利商店買棒棒糖等待，結果什麼都沒有。她甚至曾傳訊息問高中初戀男友未來想生幾個小孩，結果對方只敷衍回「2個」，讓她的粉紅泡泡瞬間消失，想起來還是很傷心。

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現在再談起婚姻，李霈瑜說，已不是小時候「黏踢踢」的節奏，「而是想著住一起，也要有各自的書房或房間等這類實際問題」。她並表示，目前沒有曖昧對象，有考慮凍卵。雖然隨著年紀增長越來越理性，但還是會憧憬愛情，期待有個「會讓我為愛沖昏頭」的理想對象出現。

「換個爸媽過幾天」19日起，每週五晚上9時在公視主頻道首播，公視+同步上架。（編輯：管中維）1110807