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布萊德彼特主演子彈列車 首週票房近3800萬奪冠

2022/8/9 13:34（8/9 13:37 更新）
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影片來源：Sony Pictures 索尼影業

（中央社記者王心妤台北9日電）影星布萊德彼特主演電影「子彈列車」3日搶先全美在台灣上映後，首週拿下近新台幣3800萬元票房，成為全台票房冠軍。導演大衛雷奇曾是布萊德彼特的替身，他感謝命運讓兩人再次合作。

「子彈列車」（Bullet Train）改編自日本作家伊坂幸太郎著作「瓢蟲」，由大衛雷奇（David Leitch）執導，布萊德彼特（Brad Pitt）、亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）、真田廣之等人主演。

製片凱莉麥考密克（Kelly McCormick）表示，布萊德彼特飾演的「瓢蟲」是有趣又獨特且複雜的角色。大衛雷奇說：「他（布萊德彼特）超級適合這個角色，他也投入很多他對這個角色的想法，你可能想到他不會想到喜劇，但他真的是個聰明的喜劇動作演員。」

大衛雷奇表示，這些年要拍出非續集或是非超級英雄電影的原創片很難，這部片雖然講述一群殺手的故事，但每個角色都展現出他們有人性的一面，「瓢蟲想要成為更好的人，檸檬和蜜柑兩人的兄弟情可以看出他們很在乎彼此，而王子與她父親之間的關係則是我們每個人都能有共鳴的。」

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大衛雷奇跟布萊德彼特合作多次，曾擔任他在「鬥陣俱樂部」、「史密斯任務」等片的替身，這次卻是擔任導演。他表示，看見布萊德彼特飾演「從前，有個好萊塢」的替身角色就覺得很有趣，因為演員和替身的關係很真實，「他們會發展出緊密又融洽的革命情感，我和布萊德彼特已經分開發展好一段時間，但命運沒有放過我們，我很開心命運又把我們牽回一起。」

「子彈列車」全台放映中。（編輯：張雅淨）1110809

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