鄧紫棋1.1億打造音樂連續劇 2主演臨時換角急到哭

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歌手鄧紫棋9日受訪分享籌備新專輯「啟示錄」及拍攝音樂連續劇點滴，她表示，閉關期間非常忙碌，一度壓力大每天都要吃一包洋芋片，甚至忙到凌晨才入睡。（華納音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）歌手鄧紫棋耗資新台幣1.1億元拍攝14首音樂連續劇，但過程遭遇男主角與男配角無法拍攝，壓力大到落淚，一度甚至忙到凌晨4時才入睡，最後只能找造型師男友Mark臨時上陣演出。

鄧紫棋今天接受台灣媒體訪問分享籌備新專輯「啟示錄」，還有拍攝音樂連續劇的點滴。鄧紫棋表示，閉關期間非常忙碌，一度壓力大到每天都要吃一包洋芋片，甚至忙到凌晨才入睡，因為作息失調，還冒了痘痘。

鄧紫棋表示，男主角與男配角因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和檔期無法拍攝，男主角更是拍到一半才換人。

鄧紫棋回憶當時回到飯店就在床上大哭，「想說上帝為什麼讓我發生這樣的事。這跟失戀一樣痛，有失戀的感覺，也不想吃東西，吃一口就想吐，只要在熱搜上面看到那個男主角的名字就會有刺痛感。」

談到請男友Mark臨時上陣擔任男主角，鄧紫棋表示，男友擔心自己不是演員會把事情搞砸，拒絕很多次，但自己跟男友說「我實在找不到人了，你不演我沒辦法了」，Mark才點頭答應。

被問到Mark表現如何，鄧紫棋表示，除了第一天面對鏡頭有點僵硬外，其他演出都很不錯。鄧紫棋透露，Mark第一天拍攝時特別吃了鎮定情緒的藥，「他說沒有下次了，不要再搞他，不要再給他那種難題。」

兩人去年傳出情變，鄧紫棋今天表示，之前有人認為歌曲「兩個自己」是影射自己的感情生活，但歌曲其實是寫給電視劇的主題曲，「這半年只有一個傷，就是拍攝過程太受傷，但勉強說是情傷也對。」

鄧紫棋「啟示錄」音樂連續劇即日起每週二跟五中午12時將陸續公布，新專輯則於9月23日全面數位上架。（編輯：張芷瑄）1110809