醫師徐超斌為南迴醫療賣力奮鬥 鍾欣凌感動誇帥

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實境節目「老少女奇遇記」主持群跟著醫師徐超斌（前左，白衣者）探訪各個部落並實際接觸病患，發現他在鄉鎮間就像偶像一樣受歡迎。（桂田文化藝術基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）演員楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目「老少女奇遇記」前往台東拜訪「超人醫師」徐超斌，他經歷過勞中風又罹癌，仍堅持推動南迴醫院興建、親訪部落病患，讓鍾欣凌感動誇「帥炸」。

55歲醫師徐超斌是南迴醫院興建的推動者，儘管中風後行動不再那麼方便，仍堅持理想，他樂觀地說：「我覺得所有的醫護人員都要經歷過一次生病，才能知道病患的內心，但不要像我的一樣，太硬了。」

談起推動「臺東縣南迴健康促進關懷服務協會」初衷，徐超斌說：「其實我們成立協會的目的是為了消滅『協會』，因為你只有在地人照顧在地人，才可以長長久久。畢竟如果是從台北、高雄來的支援，都只是一時的照顧，既然我們在地有能力，就把資源留給在地，才能夠真正讓在地成長。」

不過在成立協會後，離實際搭建醫院仍有許多難關需要克服，身兼節目總製作人的楊貴媚也感性分享：「以前曾想過若退休後要搬去台東的鄉下住，但實際一查，才發現台東這邊的醫療資源原來這麼匱乏，才會想要來了解、幫助醫院的建立。」

楊貴媚觀察到，部落的人要看一趟醫生、拿藥，都需要半天以上的交通時間，「若是急診根本來不及，如果這醫院能順利蓋起來、成立，它是世世代代一直在這地方服務的，希望能透過節目讓更多人關注到南迴醫院的議題。」

此趟台東行，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文與小幫手黃姵嘉運用自身親和力，化身「南迴居家護理所」宣傳大使，與徐超斌一起探訪各個部落並實際接觸病患。

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實際參與行程後，黃姵嘉驚嘆徐超斌在鄉鎮間真的像偶像一樣，坐宣傳車時，甚至有小朋友追著車子跑，就像追星般的場景，讓她有感而發地說：「不知道為什麼看到這一幕突然有點心酸酸的，就是他真的做到這裡的老老小小都知道他在為這裡的人們做努力，很為徐醫師感到很欣慰。」

鍾欣凌也在徐超斌探訪病人時，看到他因中風過身體有許多不便，甚至需用手抬動腳才能舒服地坐下，讓她內心震盪許久。她說：「看到一個病得可能比病人還嚴重的醫師，他其實可能比任何一個人都還需要被照顧，但他還是堅持跑來跑去照顧那麼多人，我真心覺得這個人帥炸。」（編輯：張雅淨）1110815

由演員楊貴媚（前右3）、嚴藝文（前右4）等人主持的實境節目「老少女奇遇記」與醫師徐超斌（前左）共同為南迴居家護理所宣傳，探訪病人時，主持群也被徐超斌堅持照顧病患的熱忱感動。（桂田文化藝術基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月15日