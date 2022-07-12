醫院規模條件尚不足 徐超斌先成立南迴診所

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前達仁鄉衛生所主任徐超斌（前）積極募款在台東南端籌組「南迴醫院」；但因醫院規模條件尚不具足，因此以漸進方式，110年優先啟動居家護理所，接著在12日成立「南迴診所」。中央社記者盧太城台東攝 111年7月12日

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）前達仁鄉衛生所主任徐超斌積極募款在台東南端籌組「南迴醫院」；不過，因醫院規模條件尚不具足，今天先成立「南迴診所」，將陸續聘請5名醫生，守護南迴居民健康。

有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感台東南迴4鄉醫療資源缺乏，11年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，5年前離開公職後到衛福部台東醫院急診室服務，並且開始籌備「醫療財團法人南迴基金會」，號召社會大眾力量興建「南迴醫院」提升偏鄉醫療；去年底離開部東醫院回到南迴成立大武鄉居家護理所。

今天更進一步成立「南迴診所」，徐超斌說，南迴診所規模雖不比當初構想的南迴醫院大，但服務及診療絕對品質保證，診所初期將由他和另一名醫師來服務，未來，會隨著診療需求，陸續增加3名醫師，達到5名醫師規模，「守護南迴鄉親健康不能等，成立南迴診所只是初期，持續朝向南迴醫院邁進」。

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徐超斌表示，南迴醫院至今未設立，主要衛福部考量南迴4鄉人口逐漸減少，考量到維持醫院成本效益非常不容易，因此，還須審慎研議評估，若順利的話，最快3年能核定；設置南迴醫院資金初估新台幣3億元，目前募得金額1.6億元，未來若核定，剩餘資金再邀集大家共同響應。

徐超斌強調，設立「南迴醫院」目標不變，但執行步驟重新調整，因此以漸進方式，去年優先啟動居家護理所，接著今天成立「南迴診所」。（編輯：陳仁華）1110712