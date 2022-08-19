「神探大戰」香港實拍 劉青雲被誇入戲像四川變臉

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（中央社記者王心妤台北19日電）影帝劉青雲與導演韋家輝再聯手電影「神探大戰」，今天全台上映。韋家輝說，雖然劇組能憑空造街但最後選擇真實取景，希望能保留香港味，也誇獎劉青雲演技精湛，有如四川變臉。

韋家輝透過電影公司表示，「神探大戰」希望拍一部純正的港產片，案件取材香港新聞、拍攝地也只選擇香港。他笑稱自己是個路痴但又愛走路，藉由拍攝能重新走過彌敦道、廟街、油麻地、避風塘、荃灣碼頭、長沙灣等地，這些也都成為拍攝地。

韋家輝特別難忘在人潮洶湧的廟街拍攝，「像是在天台追逐，有人拖著繩索從樓上滑下，還有屍體從天而降，光是請現場的圍觀市民離開，已經是很高的難度。」由於店家在拍攝時都是正常營業，還有老闆跳出來要錢，因為生意受到影響，但他強調，雖然劇組也能憑空造街，「但能在真正的廟街拍攝，出來的效果很真，也很有香港味。」

劉青雲表示，一開始接到韋家輝邀請電話就知道還是沒有劇本，「每次和他合作都是一大挑戰，就像是要去考試一般，但我也是個久久就需要考一場試的演員。」他也笑說，沒有劇本與對白才好，到現場才有理由NG，如果早點拿到劇本，就不能NG了。

劉青雲談到幾幕需要對著空氣自言自語，他稱讚導演了解自己，「他知道我常常自言自語，就像跟很多的我講話一般，所以詮釋起來並不是那麼困難。」

韋家輝則說：「劉青雲真的可以一秒就完全換一個人的狀態來演出，一秒一個，下一秒又換一個人物，和四川的變臉一樣，太厲害了。」

「神探大戰」昨天舉辦台北首映會，藝人李千那、鄭怡、涂善存、小薰（黃瀞怡）、侯彥西、梁赫群、鄭茵聲等出席觀影。侯彥西表示，「神探大戰」展現香港電影在警匪動作片的強項，劉青雲的表演一如過去精彩。（編輯：管中維）1110819