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洪榮宏挑戰首攻蛋 揪歌迷大合唱「一支小雨傘」

2022/8/29 17:22
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）59歲台語金曲歌王洪榮宏出道45年，宣布12月10日將首度唱上台北小巨蛋，經典歌曲多到一場演唱會唱不完，但保證絕對有「一支小雨傘」，歡迎歌迷來大合唱。

洪榮宏今天舉辦記者會，透露2年前巡迴結束，就在預備這場攻蛋演出，但碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期了2次，因此特別期待和感恩，「還能平平安安、也希望支持我的歌迷朋友都平安」。

洪榮宏說，這次想走樸實路線，帶大家回到年輕聽歌時的記憶，「但該華麗的時候還是會有」，現在也已在健身，是否有機會展露身材，則要看到時候成果。

近期許多歌迷聽聞洪榮宏攻蛋演唱會消息後，不停跟他留言點歌，想聽「我是男子漢」、「相思雨」、「秋風秋雨秋夜情」等。只是40幾年來，累積的經典歌曲太多，洪榮宏笑言，一場演唱會恐怕是唱不完，唯一保證絕對會唱「一支小雨傘」，歡迎大家走進小巨蛋大合唱。

至於演唱會是否會有彩蛋嘉賓，洪榮宏說，想邀的人很多，又怕太多會像拼盤演唱會，「但我們家那個煮飯的是一定要到，不然就沒飯吃了」。幽默一語雙關，也就是有「小鄧麗君」之稱的歌手妻子張瀞云，今天也到場陪伴老公出席。

洪榮宏今年5月確診COVID-19，被問及是否留有後遺症，他表示，就是像得了一場重感冒，原本會擔心可能影響聲音，但目前都沒什麼問題，身體狀況也很好。他和張瀞云每2、3年都會健康檢查，報告都沒紅字，唯一問題就是老毛病胃食道逆流，須忌口甜食、奶類與睡前宵夜，所幸也不大影響唱歌。

現在夫妻倆平時在家都會運動、做瑜伽，養雞種菜，非常健康養生，張瀞云笑言養雞後再也沒買過蛋，甚至不知道先前有蛋荒。有趣的是，他們還不小心養了一隻公雞，叫聲很像「洪～榮宏～」，更現場打趣說，要好好訓練牠來當特別嘉賓。

「洪榮宏 2022 阿宏的心聲 台北小巨蛋演唱會」門票將於31日下午1時30分，在寬宏售票系統正式開賣。（編輯：管中維）1110829

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