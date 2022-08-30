大霈曾為環保跟媽大吵 開店當不塑之客愛地球

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藝人李霈瑜（大霈）圓夢開選物店，雖然工作忙碌，但店內販售的手工皂都是親手製作，她也使用自己製作的手工皂多年，期許大家都能成為「不塑之客」。中央社記者王心妤攝 111年8月30日

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（中央社記者王心妤台北30日電）藝人大霈（李霈瑜）近年忙於演藝工作，不忘環保，與朋友一起開環保商店，親自製作手工皂販賣，雖然曾與媽媽因環保發生衝突，仍找到平衡點，期許大家都能成為「不塑之客」。

大霈因演出電影「海人魚」及主持行腳節目「水下三十米」走紅，更曾因電影「消失的情人節」問鼎金馬影后。李霈瑜一直是演藝圈關注環保議題的代表人物之一，她近日也終於圓夢，在民生社區和朋友開了「halo halo! 愛地球選物集品」選物店，不只親手製作手工皂，還有造型師好友的二手婚紗店，以及回收罐頭空瓶的香氛蠟燭。

大霈接受中央社記者訪問表示，過去曾因為媽媽使用塑膠商品，認為媽媽在扯自己後腿，氣到母女大吵。不過近年觀念改變，大霈笑說，人活在世界上還是要生活，「像劇組會訂便當、叫飲料，不可能讓大家都用環保餐具，我能做的就是幫大家吃完整理好，更好的回收。」

大霈表示，像店內販賣的手工皂色彩繽紛，不用塑膠袋包裝改用描圖紙裝好，雖然皂體可以做得更樸素，但外型可愛的確更容易吸引購買者注意，讓更多人願意使用，「環境永續不能在太大的壓力去做。」

近日圓夢開了選物店，大霈表示，不只牆壁是自己塗刷油漆，還使用多個二手傢俱，甚至還有鄰居不要的草蓆和植物，重新整理後都在店內重生，「如果為了開店，做了很多新裝潢，也不符合環保了。」談到手工皂價格高於市售品牌肥皂，大霈也提到自己的手工皂從一開始的油類就選擇友善環境的油類，相對一般油類價格較高，但希望從製作初期就努力。

大霈表示，開選物店不是希望賺錢，更多的是希望推廣理念，像是附近的鄰居不時會探頭好奇店內商品。她笑說，有次看店內的帳款時發現一個月進帳10幾萬，一度以為要發財了，「後來才發現是Excel公式用錯。」空歡喜一場。

大霈表示，未來希望選物店不只販售手作商品，更成為一個環保基地，會開設瑜珈、藥草包、手工皂等課程，或是與更多環境友善的店家合作，共同為愛地球努力。

大霈表示，除了商店，之後還有新兒少節目「換個爸媽過幾天」、電影「小子」、新劇「台北女子圖鑑」、「她和她的她」、「台灣犯罪故事」等，將會和觀眾見面。（編輯：屈享平）1110830