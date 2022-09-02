BTS聲援釜山申辦世博演唱會安全性遭質疑 宣布更換場地

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國人氣團體防彈少年團（BTS）10月將舉辦10萬人規模演唱會，支持釜山市申辦2030年世界博覽會，但原定於釜山機張海邊的演唱會場地安全性屢遭質疑，主辦單位今天宣布改至釜山亞運會主競技場舉行。

BTS所屬經紀公司BIGHIT MUSIC及母公司HYBE今天發布公告，表示BTS in BUSAN演唱會將從原定的海邊特設舞台改為釜山亞運會主競技場。

對於近期演唱會場地爭議，公司說明，這次演出宗旨不只針對BTS歌迷，希望全世界的一般觀眾都能共同參與這次慶典，因此以免費方式舉行，也希望透過與一般演唱會不同的規模與舞台編制，宣傳國際化的釜山市與韓國文化，因此在綜合考量後選定演出場地。

聲明指出，為避免對觀眾造成不便，目前正在釜山市、警消單位、韓國鐵路公社等多個機關協助下準備周全營運方案，但為使關注重點聚焦於支持釜山市申辦世博，也讓觀眾能在舒適、通暢的環境下觀賞演出，決定變更演出場地。

聲明強調，原本規劃的各種相關活動不會受場地變動影響，將如期舉行，包括原先規劃在釜山港國際航廈露天停車場開放的現場轉播活動，無法親臨現場的全球觀眾也可以透過線上直播共同參與。

韓國釜山市以「世界共同轉型，邁向美好未來」為題，角逐2030年世博主辦權，為此在7月委任BTS擔任宣傳大使。BTS日前宣布在10月15日舉辦10萬人規模演唱會，這也是BTS繼今年3月首爾演唱會以來，時隔7個月的合體演唱會，在BTS成員宣布將暫時專注於個人活動後，格外受到外界關注。

不過，這次演唱會原本定於臨海空地，周邊只有一般民宅及樹林，火車及公車班次間隔長，交通及便利設施不足，加上出入口可能僅有一處，引發歌迷及相關業者對安全性及便利性的憂心。（編輯：黃自強）1110902