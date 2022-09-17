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阿部寬新戲女友人間蒸發 私下常跑墓園背劇本

2022/9/17 09:18（9/17 09:31 更新）
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日本影帝阿部寬主演懸疑日劇「因為我們忘記一切」，劇中飾演推理小說作家「M」。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月17日
日本影帝阿部寬主演懸疑日劇「因為我們忘記一切」，劇中飾演推理小說作家「M」。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月17日
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（中央社記者葉冠吟台北17日電）日本影帝阿部寬在主演的懸疑日劇「因為我們忘記一切」中，飾演女友忽然人間蒸發的推理小說家，常在酒吧找靈感，日前他在記者會上自曝，私下反而喜歡跑去墓園沉思、背台詞。

「你真的了解最深愛的人嗎？」本劇由「東京貴族女子」導演岨手由貴子擔任編導，描述阿部寬飾演的推理小說家M，與交往5年的女友F在萬聖節發生爭執，女友傳了一則LINE訊息後就此消失，在他尋找的過程中，卻發現每個人口中的F，都不是自己所認識的她。

劇中阿部寬常到酒吧找靈感，在Disney+線上記者會中被問私下習慣去哪思考，他笑言過去確實常去酒吧喝一杯，最近反而會去墓園，「青山墓園就在我公司旁邊，當我需要背劇本時就會去，那邊很美麗又安靜」，並補充：「當然時段是白天」，讓全場大笑。

集編、導、演於一身，曾寫出「池袋西口公園」、「小海女」的鬼才編劇宮藤官九郎，這回在劇中飾演酒吧廚師，則透露自己只要有電腦，在任何地方都能集中精神工作，就算周圍很吵也行，唯一的問題是，每次開電腦總會忍不住狂看YouTube，現場也不忘自我吐槽：「有時候也會想我到底在做甚麼，幹麻花這麼多時間看YouTube」。

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由於劇名是「因為我們忘記一切」，現在58歲的阿部寬笑言自己確實也變得健忘，「拍攝前看了原作，裡面有許多日常生活的細節，拍攝時我卻怎麼都想不起來，感到非常驚訝」；飾演酒吧老闆娘的歌手恰拉（Chara），則感性表示自己不怕遺忘，「我們難免會有不小心遺忘的事，正也是我們有好好活著的證據」。

最後阿部寬也表示，劇中討論很多日常生活中的樣貌，「雖然不需要無時無刻，都大聲說出自己的想法，但我想人們應該有9成時間，都沒有辦法真的好好表達自己感受，因而失去好好認識彼此的機會」，他希望藉由作品寫實呈現人們的真實樣貌，希望觀眾喜歡。「因為我們忘記一切」已於Disney+上架。（編輯：郭諭儒）1110917

懸疑日劇「因為我們忘記一切」演員群恰拉（左起）、宮藤官九郎、阿部寬與導演岨手由貴子日前出席線上記者會。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月17日
懸疑日劇「因為我們忘記一切」演員群恰拉（左起）、宮藤官九郎、阿部寬與導演岨手由貴子日前出席線上記者會。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月17日
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