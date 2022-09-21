洪榮宏發揚父傳承台灣歌謠遺志 將辦洪一峰特展

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歌王洪榮宏為了延續寶島歌王父親洪一峰遺志，並傳承台灣歌謠文化，將於23日起舉辦「黑狗兄返來了－寶島歌王洪一峰10週年紀念特展」。（財團法人洪一峰文化藝術基金會提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月21日

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（中央社記者王心妤台北21日電）歌王洪榮宏為了延續寶島歌王父親洪一峰遺志，並傳承台灣歌謠文化，將於23日起舉辦「黑狗兄返來了-寶島歌王洪一峰10週年紀念特展」，讓觀眾感受這段台灣音樂史。

洪一峰本名洪文路，自學手風琴、吉他等樂器，19歲創作出第一首歌「蝶戀花」，初期歷經街頭走唱、露天音樂會，到那卡西自製「歌仔簿」教唱受到關注。

洪一峰30歲推出首張唱片「山頂黑狗兄」聲名大噪，並開始和作詞人葉俊麟合作，創作出「舊情綿綿」、「淡水暮色」、「寶島四季謠」、「寶島曼波」等經典歌，也到日本演出，締造許多輝煌紀錄。

主辦單位財團法人洪一峰文化藝術基金會董事長洪榮宏表示，基金會致力傳承台灣歌謠文化，並創作更多屬於台灣的音樂藝術，「本次紀念展特別回到父親出生地萬華剝皮寮歷史街區展出，希望喚起大家共同的回憶。」

基金會邀請藝人周杰倫、庾澄慶、彭佳慧、吳宗憲、盧廣仲、白冰冰、董事長樂團等人錄製宣傳影片，庾澄慶也哼出U Lay E Lee的經典旋律。

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特展分為3大主題，包含「思慕的人」展區以洪一峰故居、工作室、音樂教室為背景，重現其人生縮影；「舊情綿綿」展區與作詞人方文山、斜槓創意畫家倪子鈞（小馬）等藝術家合作致敬；「黑狗兄返來了」展區重現洪一峰在拉吉歐、露天野台、日本東寶大舞台、電影、秀場歌舞廳等的表演樣態。

「黑狗兄返來了-寶島歌王洪一峰10週年紀念特展」9月23日起展至10月30日止。（編輯：張芷瑄）1110921