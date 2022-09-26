拍台北劇本徵選揭獎 薛仕凌捐金鐘獎金鼓勵創作者

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）第14屆「拍台北」電影劇本徵選頒獎典禮今天登場，其中新台幣10萬元的佳作獎金，更出於金鐘視帝薛仕凌去年雙料奪獎的獎金，讓佳作名額從原本的3名增至5名。

本屆「拍台北」電影劇本徵選不受COVID-19疫情影響，報名劇本共計174件，創下歷年來新高紀錄，評審團由電影「刻在你心底的名字」監製瞿友寧、演員楊謹華、台劇「做工的人」製作人林昱伶、電影「該死的阿修羅」導演樓一安、電影「有一天」導演侯季然擔綱，今天更親自到場揭獎。

主辦單位特別提及並感謝金鐘視帝薛仕凌。為鼓勵與支持更多創作者，薛仕凌捐出去年金鐘獎金10萬元，成為「拍台北」電影劇本徵選佳作獎金。影委會總監饒紫娟表示，這幾年OTT平台發展迅速，也是台灣最有機會發展的時間，寫劇本變成最紅的事情，由衷感謝獎金捐助天使薛仕凌，「謝謝你讓創作朋友有更多動力繼續創作下去！」

今年眾所矚目的40萬元首獎「金劇本獎」由作者林昀姍的「我們在同個地方，棄屍」拿下；評審瞿友寧認為可拍性非常高，「一開始覺得是兩個壞人，到後來開始同情這兩個人，有點像在看電影『小丑』的心情，有非常多反轉和角色的設定。」

「銀劇本獎」頒發給林珮瑜、張貽婷的「化生」；陳思安、溫慧明的「兩步之遙」則獲「銅劇本獎」。評審楊謹華說，非常喜歡「兩步之遙」這部情感線流暢的劇本，看完非常感動，拍戲以來沒有看過這麼廣泛題材的劇本，希望有一天可以拍到這次「拍台北」的劇本。

楊謹華也透露先前上過編劇課，才了解到當一個編劇真的非常難，自己有機會也會嘗試看看。樓一安則鼓勵：「演員很適合寫劇本，會演戲的人才會寫台詞！」

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而5項佳作分別為黃詩婷的「莫比烏斯之戀」；陳永錤、尤以青的「再見凱西」；陳冠宇的「罪夜狂奔」；陳怡良的「前奏曲」；黑喜、機械狐獴、昊、朱凱柏的「2070台北病」。

侯季然鼓勵所有創作者：「寫劇本是一部電影所有環節中最辛苦的工作，沒有下班時間，希望大家繼續努力。」林昱伶則是謝謝「拍台北」所有創作者：「看著你們的劇本會激勵我們更努力把戲做得更好！」（編輯：張雅淨）1110926