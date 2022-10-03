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安溥重啟「潮水箴言」 小巨蛋陪歌迷度耶誕夜

2022/10/3 12:02（10/3 12:16 更新）
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歌手安溥將於10月中推出新專輯，並將於12月24、25日在台北小巨蛋舉辦「潮水箴言」演唱會。（聯成娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月3日
歌手安溥將於10月中推出新專輯，並將於12月24、25日在台北小巨蛋舉辦「潮水箴言」演唱會。（聯成娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月3日
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（中央社台北3日電）歌手安溥的新專輯「9522」將於月中發行，她昨晚宣布12月24、25日將在台北小巨蛋舉行「潮水箴言」10週年演唱會，海報也是由她親手所繪。安溥表示，10年一次陪觀眾回望，希望活在當下。

「潮水箴言」首演於2010年，最初以千人規格在台北、高雄舉辦，2013年起開始海外巡演，2014年在南港展覽館舉辦萬人演唱會，2015年在高雄巨蛋畫下逗點，今年底則是在台北小巨蛋重啟。

安溥表示，「潮水箴言」一開始就設定不是一次性且不會完結的演唱會，這是與歌迷之間每隔10年的約定，一起用文字、詩歌、音樂、影像回應大時代，也希望每個人不論脆弱或堅強，都找到安頓自己的方式。

安溥表示， 「我們出品的演唱會一直都是少見的，觀眾想看的面向一定有一個能夠被滿足。」今年演出日正好是耶誕夜，她希望當晚親自送給歌迷祝福，「祝福你旅程中的幻覺與沿路的平安，祝福憤怒與哀傷。也祝福時代：它總似候鳥遷徙；和我們對這短暫人生纏繞的愛。」

對於新專輯「9522」為何未在最初預告的9月30日發行，經紀公司表示，由於CD母片的音樂質感尚未達到製作人及歌手標準，不得已才延期2周，希望大家耐心稍等，至於「潮水箴言」演唱會的門票，將於15日中午12時在ibon開賣。（編輯：屈享平）1111003

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