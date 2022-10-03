笑得你心裡發寒 「微笑」登上北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天的數據顯示，心理恐怖片「微笑」（Smile）以估計2200萬美元的成績登上北美票房冠軍。

法新社報導，「微笑」（Smile）敘述一名心理治療師在目睹患者詭異創傷經驗後，自己生活也出現無法解釋的恐怖事件。片中飾演心理治療師的蘇西貝肯（Sosie Bacon）是星二代，父母分別是「渾身是勁」的凱文貝肯（Kevin Bacon）和「第三類奇蹟」的凱拉塞吉薇克（Kyra Sedgwick）。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross） 說，「微笑」的開片表現「絕佳，足以開啟全新的恐怖系列片」。他提到，這類恐怖片成本低、觀眾忠誠度高，達到片商最愛的兩個要素。

確實，另一部心理恐怖片「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling）週末3天同樣有出色表現，以730萬美元票房排名第2。

上週末票房冠軍片「別擔心親愛的」由奧莉薇亞懷爾德（Olivia Wilde）自導自演，主要演員還包括佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、克里斯潘恩（Chris Pine）、哈利史泰爾（Harry Styles）等。

排名第3的是奧斯卡金像獎得主薇拉戴維絲（Viola Davis）主演的「女王」（The Woman King），週末票房700萬美元。

排名第4的是新片「哥兒們」（Bros），票房480萬美元。葛羅斯稱表示，這部罕見由好萊塢主要片商發行的同志浪漫喜劇，有著「人人都懂」和「大家都能體會」的幽默風格，贏得「超優」的影評。

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2009年賣座強片「阿凡達」（Avatar）重新上映，這個週末以470萬美元的票房排名第5。

排名第6至第10的作品依序為：「龐尼因．塞爾凡首部曲」（Ponniyin Selvan: Part One，暫譯），410萬美元；「分租驚魂」（Barbarian），280萬美元；「子彈列車」（Bullet Train），140萬美元；「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），130萬美元；「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），120萬美元 。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111003