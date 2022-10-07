台灣新電影回顧展開幕 張艾嘉盼年輕導演勇敢創作

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（中央社記者王心妤台北7日電）影視聽中心今天舉辦「台灣新電影四十年回顧影展」記者會，影人張艾嘉鼓勵年輕創作者勇敢創作，而非把票房數字當唯一指標，而今年入圍金馬影后，她也說不緊張，期待參與盛會。

今晚記者會，國家表演藝術中心董事長高志尚、導演陳坤厚、導演余為政、演員張艾嘉、金馬音效大師杜篤之、金馬攝影師林文錦、資深廣播人馬世芳也都出席，並觀影「竹劍少年」。

影展將播映張艾嘉主演的「最想念的季節」。她表示，這是從影以來約百部作品中最喜歡的一部，很高興能再拿出來放映，希望觀眾不會覺得是部老電影。

回顧台灣影史，張艾嘉說自己這代創作人曾經歷台灣電影的黃金年代，那時經濟起飛、當時老一輩電影開始接納年輕導演，每個年輕創作者也有不同個性，每個人都有機會創作又團結，也讓國外影展開始關注台灣作品。

張艾嘉也建議年輕創作者要「勇敢」，要有膽量面對一開始也許票房數字不理想，「拿數字當標準，我覺得是不對的。票房不夠好但作品是好的、口碑是好的，也對得起自己的良心，年輕人就該大膽去做。」

張艾嘉今年以「燈火闌珊」入圍金馬最佳女主角獎，她表示表演者就是把工作做好，演得好是應該的，並說現在入圍不緊張了，「我對數字不太敏感，忘了做多久，有人說再撐下去吧！那我就撐下來了。」

她認為做演員會比較被動，若有合適角色或劇本，就會好好做。至於是否會出席金馬獎頒獎典禮？她說會盡量參與盛會。（編輯：張芷瑄）1111007