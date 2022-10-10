宇宙人首登北流 連祭3次驚喜安可寵5千歌迷

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）宇宙人昨晚在台北流行音樂中心舉辦「理想狀態」演唱會，5000名歌迷滿座力挺，宇宙人也邀來YouTuber千千、饒舌團體違法和歌手馬念先助陣，更一連帶來3次驚喜安可。

睽違2年多未辦實體演唱會的宇宙人，歷經3度專場延期後，將遺憾轉化成堅定的信念，在演唱會中使勁全力，連唱「陪我玩」、「你的樣子」等25首歌，成員方Q更向歌粉喊話，「這是有史以來籌備最久的演唱會，我們準備豐富的歌單，請你們用力回應我們！」還祭出3次驚喜安可，謹守與歌迷「延幾次就安可幾次」約定。

現場宇宙人也精心製作限定禮物，「你的藍色」LED互動發光手環給粉絲。手環會隨著旋律改變光彩顏色，每當現場滿座的5000人同時揮舞搖擺，顯得格外壯觀感動。

特別的是，這是嘉賓千千的演唱會處女秀，為此在演出2個月前就密集接受教唱訓練，宇宙人還送她專業演唱會監聽耳機，助攻千千完成演出初體驗；而「違法」成員之一呂士軒則因先前扭傷，特別駕駛代步車登台，意外惹笑全場。

宇宙人音樂路上的偶像馬念先，則在安可時現身和他們一起合唱「好野」和「巴黎草莓」，讓粉絲開心直呼：「居然安可還有神秘嘉賓！太驚喜了！」

吉他手阿奎也在安可階段，害羞獻唱自己創作的歌曲「心向夏天」。今年春天升格新手爸爸的他感慨說道：「今天是兒子小虎第一次看爸爸的演唱會，看到他，就想說好想唱快點，好想下去抱他。」

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阿奎感嘆這場演唱會等了好久，「我從未婚到變成爸爸，不過如果沒有延期，老婆和小虎就看不到演唱會，我則會在月子中心練團，想一想真是太荒謬了，謝謝他們的體諒」，團員們也紛紛笑說：「我們今天也是第一次看到小虎！」阿奎不好意思回應：「因為疫情關係不常帶出門，不好意思啦！」

宇宙人最後以「要去高雄」、「一起去跑步」為演唱會劃下完美「逗點」，預告「理想狀態」演唱會11月12日將移師高雄流行音樂中心舉辦。（編輯：張銘坤）1111010

樂團宇宙人9日晚間在台北流行音樂中心開唱，饒舌團體違法SmashRegz成員呂士軒（右）因扭傷，騎著代步車載著宇宙人小玉（左）現身演唱會，意外逗樂歌迷。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月10日

宇宙人9日晚間在台北流行音樂中心舉辦「理想狀態」演唱會，YouTuber千千（右）為宇宙人獻出演唱會處女秀，還為此提前兩個月練習。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月10日