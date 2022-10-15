特派專欄 新加坡內容搭韓流拚輸出 「小女子」翻轉沈悶制式形象

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Netflix熱播韓劇「小女子」日前播出完結篇，劇組今年6月底到新加坡取景，圖中位於駁船碼頭的網美餐廳也出現在劇中。攝於10月5日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年10月15日

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中央社駐新加坡特派員侯姿瑩／10月15日

Netflix韓劇「小女子」引發話題，在節目排行榜連續多天蟬聯首位。劇中一場男、女主角在大街飆車追逐的緊張畫面是劇組遠赴新加坡與當地製作公司合作拍攝的場景，熱播韓劇與獅城相遇，翻轉新加坡沈悶制式的形象，增添了想像的美感。

過去新加坡給予外界些許影視沙漠的刻板印象，但近來出現翻轉契機，其中有兩部星、韓合作的作品，受到不少矚目：熱播韓劇「小女子」及獲今年金馬獎4項提名的電影「花路阿朱媽」。而「花路阿朱媽」還將代表新加坡角逐奧斯卡金像獎最佳國際影片。

韓國演員金高銀（前）、南志鉉（後右）與朴持厚（後左）在韓劇「小女子」中扮演三姐妹。（圖取自facebook.com/netflixtw）

近來討論度居高不下的韓劇「小女子」（Little Women），同樣在新加坡成為話題之一。這齣由韓國知名藝人金高銀、因演出夯劇「魷魚遊戲」而人氣暴漲的男星魏嘏雋擔綱的作品，故事劇情在韓國展開，但也多次提到新加坡。為求逼真，劇組更在今年6月底實地赴星取景。

隨著劇情發展，女主角「吳仁珠」跟著魏嘏雋飾演的「崔道日」一同到新加坡尋找吳仁珠「分身」之際，濱海灣、富麗敦飯店、駁船碼頭等星國著名地標、景點接連出現。其中一段精彩刺激的追逐戲，其實就在新加坡市中心主要街道羅敏申路封路拍攝。

Netflix熱播韓劇「小女子」劇中一場男、女主角在大街飆車追逐的緊張畫面是劇組遠赴新加坡與當地製作公司沃土影視合作拍攝的場景。（沃土影視提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月15日

「小女子」連日占據新加坡Netflix節目排行榜首位，不少星國劇迷看到自己居住的地方出現在韓劇場景裡。事實上，不僅新加坡觀眾「看到」新加坡，「小女子」透過全球串流影音平台Netflix播映，也讓世界「看見」新加坡。

這部劇在獅城的拍攝由韓國電視劇綜合製作公司Studio Dragon委託新加坡製作公司沃土影視（Ochre Pictures）提供製片服務，包括尋找合適拍攝地點等。例如，沃土影視協助取得在富麗敦飯店拍攝長達3天的許可，這在當地而言非常罕見。

Netflix熱播韓劇「小女子」日前播出完結篇，劇組今年6月底赴新加坡拍攝取景，富有歷史的富麗敦飯店是其中一個拍攝地點。（沃土影視提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月15日

劇中女主角「吳仁珠」下榻的富麗敦飯店是歷史相當悠久的建築，過去是英國殖民時期的郵政總局。沃土影視創意總監楊麗娟受訪說，這是此棟歷史建築首次出現在全球播映的戲劇之中。

那麼，是什麼樣的原因讓劇組選擇到新加坡拍攝？楊麗娟透露，疫情期間，新加坡旅遊局與Studio Dragon簽署3年合作備忘錄（MOU）；在簽署MOU之前，旅遊局於2019年底邀請Studio Dragon的製作人、導演赴星與當地製作公司、製作人交流，隨後間接促成Studio Dragon與沃土影視的合作。

「能拍出想要的畫面，我才會覺得拍攝是成功的」，本身也是導演的楊麗娟同樣希望「小女子」導演能拍出想要的畫面。「很開心製作人最近跟我說，導演跟製作團隊都非常滿意在新加坡拍攝的成果」。

透過這次合作，楊麗娟親眼見證了韓劇砸重本拍攝的霸氣，這也確實為戲劇效果加了很多分。其中包括為了拍攝一場意外戲碼，不惜毀掉4輛名車。

「小女子」到新加坡拍攝也讓新加坡演員有客串機會。新躍社科大學新躍中華學術中心主任符詩專觀察，「我們的場景、演員讓新加坡以外的觀眾看到」，這不僅對星國影視產業、也對旅遊業發展有所助益。

由韓劇席捲全球的成功經驗看來，韓國政府持續支持並提供私部門投資「韓國內容」（K-content）的誘因確實取得相當好的成效。韓國政府打造文化軟實力的做法值得新加坡效法，楊麗娟因此也希望星政府在這方面多多投資，力求未來10到20年把「新加坡內容」（S-content）帶向全世界。

另外值得注意的是，製播過奧斯卡最佳影片「寄生上流」及韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」、「愛的迫降」等多部人氣作品的韓國影劇圈巨擘CJ ENM集團不僅推廣韓劇，更著手拓展東南亞市場、製作在地內容，優先選定華語劇。旗下東南亞分公司CJ ENM HK近年就投資了5部華語劇。

CJ ENM HK新加坡分公司資深副總裁兼總經理汪建偉透露，新加坡分公司成立於2018年，除了與串流影音平台合作，2019年也和新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）簽署共同製作合作備忘錄，促成科幻愛情喜劇「火星上的維納斯」、心理犯罪驚悚劇集「深網」等3部華語劇由新加坡萌芽，預計2023年上半年播映。

Netflix熱播韓劇「小女子」劇組到新加坡取景，地點包括當地知名景點駁船碼頭。攝於10月5日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年10月15日

雖然影視產業強弱立見分曉，不過，跨國合作交流確實為新加坡創造不少契機。符詩專指出，新加坡自90年代以來奉行的媒體大戰略就是極力爭取國際合作，包括政府資金補助支持等措施。

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毫無疑問，國際合作經驗絕對有助提升新加坡戲劇製作水準。身為影視業代表之一，沃土影視最新作品Third Rail（第三鐵軌）即展現十足企圖心，克服萬難，成功向當局借到地鐵車廂拍攝。楊麗娟說，這是新加坡首部講述地鐵被劫持的戲劇，雖然製作經費遠不及韓劇，還是希望藉此向世界展現，「新加坡也可以說出好故事，產出有品質的內容」。

如今韓國影視產業已可媲美美國好萊塢，不論沃土影視或是CJ集團也都期待星、韓之間深化影視合作，雙方未來迸出什麼樣的火花，外界拭目以待。（編輯：馮昭）1111015