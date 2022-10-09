特派專欄／泰國法政大學1976年鎮壓事件 不能被遺忘的歷史

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中央社駐曼谷特派員呂欣憓／10月9日

今年是1976年泰國法政大學鎮壓事件46週年，民間團體多年來持續蒐集並記錄相關史料，希望泰國社會不可忘記這場歷史教訓，並透過對話尋求真相，唯有如此，社會才能邁開步伐往前走。

1976年9月，在1973年學生運動中遭驅逐出境的泰國前總理他儂（Thanom Kittikachorn）返回泰國，引起學生、農民和勞工大規模抗議，要求政府驅逐他儂。10月4日，2名張貼反他儂海報的民眾遭到警察射殺，引發群眾憤怒。

1976年10月5日，抗議學生群聚法政大學（Thammasat University），被右翼分子指控和共產勢力結合，意圖破壞社會秩序。10月6日，軍警勢力進入校園，官方紀錄顯示至少有40多名抗議學生死亡、160多人受傷、3000多名學生被捕。

這場鎮壓事件在泰國民主派人士的心中是一道永遠無法忘懷的傷痛，事件過去已經46年，沒有人因為此事而被究責，沒有人站出來為此事負責。每年的10月6日，民間團體會舉辦活動，悼念1976年發生的鎮壓事件。

其中一個團體是已經成立近4年的「10月6日博物館計畫」（October 6 Museum Project），他們今年挑選多張由幾名泰國攝影師在鎮壓事件當天拍攝的照片，在10月舉辦「10月6日 ：面對惡」（6 October: Facing Demons）展覽，展覽中8成以上的照片從來沒有公開展示過。

2022年是1976年法政大學鎮壓事件46週年，民間團體「10月6日博物館計畫」舉辦照片展，展出許多從沒有公開展示過的照片。（主辦單位提供）中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月9日

照片以黑白且放大的方式呈現很多細節，例如有一張照片是大批軍警包圍著抗議者，抗議者被迫雙手交叉在背後、面朝下躺在地上；畫面正中間是一個平民激動地用腳踩踏一具抗議者屍體，旁邊的警察試圖制止他。

正如展覽的主題所言，「惡」 藏在每個人心中，在這場事件裡，「惡」不只是國家機器的暴力，一個平民也可能成為「惡」的化身，多張照片顯示有些民眾帶著微笑看著軍警鎮壓抗議者；甚至有一群民眾拖行著抗議者的屍體，這些人相信自己這麼做是真的為國家好，因為這些學生都是要來顛覆國家的反動分子。

國家機器的暴力和被默許行使暴力的平民結合成為了一個共犯結構，讓泰國政治多年來始終無法擺脫暴力的陰影。

展覽主辦人之一的佩蓬（Patporn phoothong）向中央社表示，泰國社會在法政大學鎮壓事件的相關文史資料保存上仍然相當不足，他們4年前開始蒐集照片、影片、文物和口說紀錄等。

展覽中的照片迫於當時的政治和新聞環境而無法公開發表，另外一位主辦人蘇帕蓬（Supaporn Asadamongkoln）指出，在事件後2天，軍人掌握政權並限制新聞自由，讓這些照片從此不見天日，她為了這次展覽，聯繫好幾位當時的報社攝影師，在展覽中也有這些攝影師當時工作的身影。

儘管民間團體努力保存相關史料，在多數泰國人心中，法政大學鎮壓事件仍然是一個盡量不談的禁忌話題，佩蓬說，如果上街和一般人聊天，大家對於討論這件事仍有疑慮，「民眾會覺得，真的可以討論這件事嗎？我和我的親戚朋友聊起我要辦的展覽，他們都會問我這樣不會惹上麻煩嗎」？

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但沒有對話，就沒有真相，沒有真相，社會就無法邁開步伐往前走。鎮壓事件全貌到底為何，泰國人仍在拼湊，相隔46年後，透過這些照片，泰國社會有機會一窺事發當時的一小角。佩蓬說，他們希望邀請不同背景、不同政治立場的人來參觀，然後大家有進一步對話討論的機會。

2020年7月開始，泰國爆發一場又一場學生發起的示威抗議，要求政府修憲、解散國會、停止騷擾異議人士及王室改革，因為這樣大規模的社會運動，越來越多年輕一代的泰國人願意了解過去的歷史，或許進步得很緩慢，但只要有人願意記錄並持續述說歷史，法政大學事件就不會被遺忘。（編輯：周永捷）1111009