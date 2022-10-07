特派專欄 變裝皇后走出夜店 馬尼拉烘焙坊為LGBTQ另闢舞台[影]

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中央社駐馬尼拉特派員陳妍君／10月7日

週六早晨，許多人選擇與家人好友共享早午餐，悠閒度過這段時光。馬尼拉一家烘焙坊推出「變裝皇后週六早午餐」，盼推廣變裝皇后演出並促進了解，消弭對LGBTQ社群歧視。

這家烘焙坊名為「奶油男孩」（Butterboy），由同性伴侶傑森（Jayson）和希爾德（Hilder）所開設。

迪歐（Deo）是一名變裝表演迷。採訪當天正好是迪歐21歲生日，他身著連身裙，在全家人陪伴下來觀賞變裝皇后秀並慶生。

迪歐說，他不到18歲就迷上變裝表演，後來滿18歲，終於可以到酒吧和夜店觀賞變裝皇后秀。他笑著說：「我通常是晚上在夜店醉醺醺的時候看變裝皇后。這裡是（菲律賓）唯一一個白天你在吃早午餐時提供變裝表演的場所。」

迪歐說：「我真的很喜歡這門藝術裡的性別反串（gender bending）跟自我表達。看我現在就穿著一條連身裙。很多變裝皇后展現他們真實的自我，充滿力量和勇氣，讓我大受啟發。」

駐場表演的變裝皇后奈雅（Naia）說，他過去較常出現在夜店，但現在主要是在「奶油男孩」演出，因為「我在烘焙坊這裡（表演）最開心」。

他表示，在烘焙坊演出跟在夜店截然不同。首先，現場燈光和妝容必須配合陽光；其次，由於環境和觀眾組成不同，表演型態也要有所調整。

另一位表演者、變裝國王艾爾法凡提（Alpha Venti）首次出現在「奶油男孩」的早午餐秀。她表示，因為烘焙坊裡是跟觀眾近距離接觸，「我真的很享受在『奶油男孩』的人群活力和整體氛圍」。

艾爾法凡提的母親魯爾基（Roorkee Ong）和家人當天也到現場力挺女兒在「奶油男孩」首秀。她表示，菲律賓目前只有3位變裝國王表演者，很高興看到很多人來觀賞艾爾法凡提的演出。

魯爾基說，她和艾爾法凡提的父親都非常支持女兒在做的事情，「我們真的很欣賞她的才藝，我們希望她快樂」。「我真的希望除了欣賞變裝皇后之外，更多人也能懂得欣賞變裝國王。」

艾爾法凡提說，家人在現場看她表演當然很棒，但另一方面，菲律賓很多年輕的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）成員沒有機會在類似這樣的場合表現自己。

她表示，對這些孩子來說，家人的支持也許就是他們能夠得到最重要的東西。「我們希望在這裡看到更多的家庭一起出現。」

馬尼拉一家烘焙坊推出「變裝皇后週六早午餐」，吸引民眾邊吃早午餐邊看變裝皇后秀。變裝國王艾爾法凡提（Alpha Venti，右）的父母也到場支持女兒的演出。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月6日

艾爾法凡提說，變裝秀如今在菲律賓「非常、非常受歡迎」。前兩年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，酒吧和夜店無法營業，表演者失去舞台；現在實體活動恢復了，尤其隨著實境節目「菲律賓變裝皇后賽」（Drag Race Philippines）播出，變裝秀比過去更受歡迎。

她認為，造成這個現象的原因是，變裝文化雖然是一種藝術形式，但它沒有嚴格的規則。「你可以打扮成任何人，每個人都可以做到。這就是變裝的樂趣所在。」

奈雅說，人們對變裝文化的最大誤解是只有男性，甚至男同志才能當變裝皇后。但實際上性取向、性別認同及性別表達，跟變裝秀這種藝術形式是兩回事。「所以任何人都可以變裝，越來越多人喜歡上變裝甚至從事變裝秀，不僅僅是男性。」

他表示，一定程度上，同性戀在菲律賓只是被「容忍」，並未真正被接受。雖然菲律賓看起來是對同志較友好的國家之一，但仍存在很多歧視，尤其國會至今仍未通過保護LGBTQ社群權利的法律。

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奈雅說，身為一名擁有伴侶的男同志，他當然希望菲律賓同性婚姻合法化，但菲國至今連離婚都尚未合法化，可以預期「這是一條很遠很遠的路，很漫長的戰鬥」。

他表示，許多同志前人曾經歷更糟糕的待遇，但如今菲律賓同志已經有自己的社群，可以在公開場合變裝而不必遮掩自己的性取向。既然已經看到文化轉變，希望藉由年輕世代勇於奮鬥爭取權利，在10到20年內透過立法推動社會轉變。（編輯：林憬屏）1111007

馬尼拉一家烘焙坊推出「變裝皇后週六早午餐」，吸引民眾邊吃早午餐邊看變裝皇后秀，迴響熱烈座無虛席。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月7日