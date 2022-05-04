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維權人士警告 LGBTQ社群面臨新一波攻擊

2022/5/4 17:17
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（中央社美國加州長堤4日綜合外電報導）來自100多個國家的領袖和維權人士本週齊聚美國加州，他們表示，全世界的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群正面臨新一波攻擊。

法新社報導，這是全球因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖以來，LGBTQ社群成員的首場全球聚會，與會者警告酷兒青年的環境正在惡化。

國際LGBTI聯合會（International Lesbian, Gay, Trans and Intersex Association，又稱為ILGA World）負責人埃爾特（Julia Ehrt）表示，LGBTQ社群歷來面臨「不同嚴重程度的暴力和歧視」。

但近幾年出現明顯的反性別論述，「試圖剝奪他們應得的人權」。

超過600名代表在加州長堤（Long Beach）參加2日展開的為期一週國際LGBTI聯合會全球會議，聚焦在年輕人身上。

國際LGBTI聯合會青年委員會主席卡拉佐夫（Martin Karadzhov）告訴法新社：「我們一直在為全世界的酷兒權利而戰，但特別是酷兒青年的權利一直被邊緣化，（並且）被忽視。」

「這次會議為我們提供第一個可以真正集中對話的空間。」

他說，這包括對「性傾向扭轉治療等有害做法的討論，這些做法不道德、不科學和折磨人，但在近180個國家仍是合法的」。

美國國務院LGBTQI人權特使史登（Jessica Stern）說：「許多LGBTQI維權人士在極度壓迫、孤立和暴力的環境下工作。如果你在這樣的環境下生活和工作，你的情緒福祉就會受到影響。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110504

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