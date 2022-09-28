特派專欄 找不到夢想空間 矽谷台灣媽媽自辦親子圖書館

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來自台灣的嚴惠如（右）在加州矽谷催生免費的親子圖書館，並且親自為社區的孩子說中文故事。中央社記者周世惠舊金山攝 111年9月28日

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中央社駐舊金山特派員周世惠／9月28日

一名住在矽谷的台灣媽媽，有感於當地學齡前中文資源不足，今年初創立一個親子閱讀活動空間。她的初心是從童年時在基隆夜市書攤與情同母女的阿姨共讀的回憶開始。

「小時候，阿姨帶著我，在夜市的書攤，每次拿著10本書坐在那裡一起唸。」嚴惠如（Lulu Roberts）告訴中央社記者，當時沒有太多錢買書，共讀的時光開啟她求知慾的起點，也是阿姨送給她最棒的生命禮物。

閱讀能幫助親子進行有意義的對話，且是營造高品質互動的一種方式。

今年41歲的嚴惠如赴美20年，婚前曾在僑界的媒體服務，婚後成為兩個兒子的繼母，並生下兩個女兒。她想複製童年時期與阿姨親子共讀的經驗，傳承給兒女；不過她發現，即使在華人相對多的舊金山灣區，中文兒童書籍的資源仍很少、或者分散在各處。

「找不到夢想空間就想辦法創一個！」這是一種矽谷風格。

受訪時隨性綁著麻花馬尾辮、小麥色肌膚，笑聲爽朗，嚴惠如說她以台灣媽媽在異國的同理心出發，獲得她的美國先生支持，挽起袖子變成社會企業的創辦人。

她以4歲小女兒的中文名字「凱芯」成立基金會，選擇在舊金山灣區南來北往交通方便的孟羅公園（Menlo Park）為0到12歲家庭打造「小書蟲親子圖書館」（The Little Bookworm Chinese Library），今年1月起免費對外開放。

「讓媽媽們帶著寶寶出來閱讀、活動、分享和交朋友。」她說，不管什麼族裔的母親，在孩子剛出生的前幾年都非常辛苦，如果另一半不知道怎麼給予心靈支援，再加上異國文化的衝擊，「重新學習很挑戰，還要帶著一個寶寶，關在家裡會更孤單」。

孟羅公園在舊金山往南一小時車程處，也是社群媒體臉書母公司Meta總部所在地。

化解育兒的孤單感，嚴惠如的角色有一部分是說書人、早齡遊戲的帶動者；另一部分則是媽媽力量的凝聚者。

在近日記者採訪的故事時間，她以「王老先生有塊地」的兒歌搭配動物道具開場，講述「好餓的毛毛蟲」經典繪本，與現場聆聽的寶寶們互動。有如置身美國社區圖書館故事時間的場景，只是語言換成了中文。

逐漸在當地說中文的社群裡打開知名度，許多疫情期間不敢帶寶寶出門的家長們，在解封之後的第一站給了這個中文的親子圖書館。

影片來源：小書蟲親子圖書館 The Little Bookworm Chinese Library

基隆長大的嚴惠如懷念童年時期與情同母女的阿姨一起共讀的時光，今年她在矽谷的孟羅公園市創辦親子中文圖書館，廣邀家長與學齡前孩子留下閱讀的回憶。中央社記者周世惠舊金山攝 111年9月28日

英國裔、嫁給華人丈夫的賴海倫（Helen Lai，音譯）是語言治療師以及不滿一歲雙胞胎男孩的媽媽。她不會說中文或廣東話，但希望給予孩子學習多語的環境，那天她和婆婆及小姑總共帶著3個寶寶前來探索。

來自台灣的家長黃仲君育有3孩，「聽過會記得」是她常從和兩歲女兒的對話中，感受到故事的力量。

黃仲君在館藏中總能挖寶借到當紅、很新的繪本和兒童書籍，「不必再大老遠從台灣扛著重重的中文書到美國」，解決了海外家長獨有的煩惱。

場地租金、人事支出、書本，甚至是故事時間，「免費」開放使用意味著「燒錢」。

嚴惠如說，非營利組織一開始很辛苦，但不到一年的時間獲得認同，捐款、捐時間當義工、捐書和捐玩具的人變多。

另有一些台灣媽媽主動貢獻她們的專業，如打擊樂老師王珮芬（Serina Wang）感動支持，在館內開課教才藝，期以拓展圖書館的財源。嚴惠如並號召募集物資捐給主流社會的女性庇護所，形成「美麗的媽媽力」。

這不是矽谷第一家中文親子書坊，在3C產品當道的數位時代，「分享書、展悅讀」依舊受到家長的迴響；凝聚親子力量的空間似乎永遠不嫌多，且能互相結盟。

「媽媽的故鄉在台灣」，一個道地的基隆人、遙遠到了美國，為了下一代的雙語言文化與身分的傳承，拾起了她的中文夢。

嚴惠如還有個更大的夢，從矽谷出發、把中文親子圖書館推廣到其他更多地方。她告訴記者，相信「做對的事情，對的人就會來」。（編輯：馮昭/高照芬）1110928