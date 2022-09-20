緬甸軍政府無差別攻擊 至少造成11名兒童喪生

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（中央社仰光20日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，至少11名學童在針對緬甸村莊的空襲和無差別攻擊中喪生。緬甸軍政府則表示，軍方攻擊的目標是藏匿該地區的叛亂分子。

法新社報導，去年2月軍方發動政變奪權以來，緬甸一直處於混亂狀態。據當地監測組織，近2300名平民在鎮壓異議行動中喪生。

最激烈的戰鬥出現在該國西北部的實皆省（Sagaing region）。在軍方和反政變戰士的衝突中，多個村莊付之一炬。

UNICEF昨天發布的聲明，譴責16日在實皆省德佩因（Depeyin）發生的事件。

該機構在聲明中說：「9月16日當天，至少有11名兒童在平民區的空襲和無差別攻擊中喪生。」聲明強調，必須保護學校安全無虞，絕不能成為攻擊目標。

聲明還指出，此外，「至少有15名來自同一所學校的孩童依然下落不明」，呼籲立即釋放這些學童。

當地社區團體提供的影片顯示，學校教室的地板上有血跡、屋頂受損，還有一名母親在兒子的遺體旁痛哭。

軍政府證實，收到反叛組織「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army，KIA）和其他反政變民兵組織戰士正在該地區運送武器的消息後，他們隨即派出直升機前往該村。

軍方指控叛軍將平民當作人肉盾牌，並稱已在村內繳獲地雷和炸藥。

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非政府組織（NGO）「拯救兒童基金會」（Save the Children）亞洲區域負責人諾爾（Hassan Noor）向受害家庭表示哀悼，並敦促聯合國安理會和東南亞國家協會（ASEAN）迅速採取行動，避免類似狀況再度發生。

截至目前，東協為解決緬甸危機而進行的外交努力仍不見成效，該組織領導人將於11月在金邊（Phnom Penh）會面，就和平計畫取得的有限進展進行討論。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110920