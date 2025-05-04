頭份四月八慶城藝 炒米粉大賽客庄飄香

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣頭份「四月八」澎湃慶城藝系列活動，今天舉辦炒米粉大賽，20組參賽隊伍火力全開拚廚藝，吸引許多民眾參觀品嚐，展現客庄好客精神，熱鬧滾滾。

頭份市公所表示，農曆4月8日是頭份地區年度節慶活動，早期農業社會，頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香燈腳聚集，加上地方仕紳花燈對抗賽，市區街頭熱鬧滾滾，家戶準備美味佳餚宴請親朋好友，成為老頭份人的珍貴回憶。

頭份市長羅雪珠表示，去年首度舉辦「四月八」炒米粉大賽，吸引眾多人潮品嚐頭份炒米粉，成功為頭份米粉宣傳，因此今年擴大舉辦，且評分主軸就在「澎湃」，要發揮客家人好客的精神。

市公所今年將活動移師到六合綜合體育場開賽，20隊廚師同場競技廚藝，爭奪總獎金逾新台幣10萬元榮耀，現場並開放民眾免費試吃、票選人氣米粉王。

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主辦單位邀請餐飲系教師、社區大學烹飪講師及美食網紅等擔任評審，評選出前3名及人氣獎、澎湃獎、創意獎等優勝隊伍，冠軍由「18膳緣江浙料理」拿下，評審肯定用料十足，結合客家小炒食材與爆香方式，讓炒米粉大口滿足，風味迷人。

頭份市公所指出，為延續「四月八」客家文化民俗，自民國93年起每年辦理文化節活動，今年以「澎湃慶城藝」為主題，在5月3日至5日3天規劃豐富系列活動，盼能吸引年輕人及遊客認識在地節慶活動，感受客庄的魅力。（編輯：李錫璋）1140504