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雄鷹敲5轟成空響 陳俊秀3分砲助兄弟止5連敗

2025/5/4 19:33
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職今天在澄清湖棒球場上演全壘打大戰，中信兄弟陳俊秀轟出3分砲、王威晨轟2分砲，台鋼雄鷹則單場出現5轟、其中魔鷹單場雙響砲，最終由兄弟以9比6搶勝，中止5連敗。

兄弟在1局上剛開賽就展開攻勢，宋晟睿選到保送後，江坤宇、王威晨敲出安打，攻下1分，接著陳俊秀從陳柏清手中轟出3分砲，本季第2轟出爐；雄鷹的王柏融、魔鷹（Steven Moya）在1局下從盧孟揚手中連2棒開轟，追回2分，王柏融本季首轟出爐。

4局下雄鷹的郭阜林再轟出陽春砲，不過5局上兄弟的黃韋盛、詹子賢敲安打，也攻下1分；6局上宋晟睿敲出1打點三壘安打後，王威晨再敲安打送回1分，兄弟取得7比3領先。雄鷹的杜家明於6局下從李振昌手中轟出陽春砲，再追回1分。

9局上兄弟的王威晨也從施子謙手中轟出2分砲，本季首轟出爐；9局下雄鷹洋砲魔鷹再從黃恩賜手中轟出2分砲，團隊單場第5轟出爐，為隊史新高，魔鷹本季目前累積5轟。不過終場兄弟還是以9比6擊退雄鷹，中止近期5連敗低潮。

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此戰單場MVP由敲出3分砲的陳俊秀獲得，另外王威晨也有5打數3支安打表現，包含1發全壘打，包辦4打點、2得分。

兄弟先發投手盧孟揚此戰用71球投4.2局，被敲出5支安打，出現3次四壞球保送、1次觸身球保送，投出2次三振，失掉3分；最終勝投由蔡齊哲拿下。（編輯：李淑華）1140504

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