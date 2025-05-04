烏克蘭稱俄軍無人機夜襲基輔 釀11傷、住宅起火

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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔的軍方和官員今天表示，俄羅斯於夜間出動無人機襲擊基輔，造成至少11人受傷，其中包含2名孩童，還有數棟住宅起火。

路透社報導，基輔軍事管理局局長特卡欽科（Timur Tkachenko）在社群媒體發文說，遭摧毀的無人機殘骸掉落在基輔奧博隆斯基區（Obolonskyi）和斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi），導致當地數棟住宅起火。

烏克蘭緊急救難部門於通訊軟體Telegram發文寫道，76位消防員在基輔協助滅火，包括舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）一處較小的火勢。

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緊急救難部門發布的照片顯示，消防員於夜間在一處看似住宅的地方試圖撲滅大火。該部門提到，基輔全市也有數輛汽車被無人機殘骸砸中而起火燃燒。

烏克蘭軍方指出，俄國夜間出動165架無人機，其中有69架被烏國防空部隊擊落，另有80架下落不明；這些下落不明的俄軍無人機有可能遭烏克蘭電子作戰系統改變飛行路徑。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140504